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Около 50 пожилых брестчан в сопровождении милиции прошли по городу маршем пенсионеров

12.10.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 октября в Бресте около 50 пожилых жителей города приняли участие в марше пенсионеров.


Брестчане встретились около 15.00 на площадке возле Центрального универмага. В руках они держали бело-красно-белые флажки и цветы.


Участники марша выстроились в колонну и пошли по центральным улицам города в сопровождении сотрудников милиции.


Пенсионеры прошли по улице Советской, свернули на Пушкинскую. По дороге они скандировали: «Третий возраст, выходи!», «Брест, выходи!», «Жыве Беларусь», «Свободу Марии Колесниковой».


Они также требовали освободить брестского краеведа Игоря Барановского, который 8 октября получил 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, а 12 октября — еще столько же по той же самой статье 23.34.


Демонстранты дошли до главного корпуса Брестского госуниверситета на бульваре Космонавтов и проскандировали «Студенты, мы с вами». Затем пенсионеры вышли на улицу Мицкевича — и разошлись.


По предварительной информации, обошлось без задержаний.

 
Теги: Брест
 
 
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