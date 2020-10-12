|
Около 50 пожилых брестчан в сопровождении милиции прошли по городу маршем пенсионеров
12.10.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 октября в Бресте около 50 пожилых жителей города приняли участие в марше пенсионеров.
Брестчане встретились около 15.00 на площадке возле Центрального универмага. В руках они держали бело-красно-белые флажки и цветы.
Участники марша выстроились в колонну и пошли по центральным улицам города в сопровождении сотрудников милиции.
Пенсионеры прошли по улице Советской, свернули на Пушкинскую. По дороге они скандировали: «Третий возраст, выходи!», «Брест, выходи!», «Жыве Беларусь», «Свободу Марии Колесниковой».
Они также требовали освободить брестского краеведа Игоря Барановского, который 8 октября
Демонстранты дошли до главного корпуса Брестского госуниверситета на бульваре Космонавтов и проскандировали «Студенты, мы с вами». Затем пенсионеры вышли на улицу Мицкевича — и разошлись.
По предварительной информации, обошлось без задержаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, обошлось без задержаний.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)