Около 50 пожилых брестчан в сопровождении милиции прошли по городу маршем пенсионеров

Источник материала: Tut.by

12 октября в Бресте около 50 пожилых жителей города приняли участие в марше пенсионеров.





Брестчане встретились около 15.00 на площадке возле Центрального универмага. В руках они держали бело-красно-белые флажки и цветы.





Участники марша выстроились в колонну и пошли по центральным улицам города в сопровождении сотрудников милиции.





Пенсионеры прошли по улице Советской, свернули на Пушкинскую. По дороге они скандировали: «Третий возраст, выходи!», «Брест, выходи!», «Жыве Беларусь», «Свободу Марии Колесниковой».





Они также требовали освободить брестского краеведа Игоря Барановского, который 8 октября получил 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, а 12 октября — еще столько же по той же самой статье 23.34.





Демонстранты дошли до главного корпуса Брестского госуниверситета на бульваре Космонавтов и проскандировали «Студенты, мы с вами». Затем пенсионеры вышли на улицу Мицкевича — и разошлись.





По предварительной информации, обошлось без задержаний.