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В Могилеве задержана жена известного детского хирурга - ее «взяли» на рынке, где она покупала чеснок

12.10.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 12 октября задержали 67-летнюю Наталью Еловую, жену известного в Могилеве детского хирурга Михаила Макаровича Елового. Женщина после несостоявшегося Марша пенсионеров покупала чеснок, когда двое неизвестных затолкали ее в машину и увезли. Об этом TUT.BY сообщил сын пенсионерки.


Марш пенсионеров в Могилеве, можно сказать, не состоялся. В районе 15.30 около площади возле торгового центра «Атриум» собрались около 15 человек, большинство — женщины разных возрастов.

Но сначала группка из примерно семи человек стояла и общалась, когда к ним из синего микроавтобуса выпрыгнули двое мужчин в масках и кепках. Один из них снимал женщин на видеокамеру. Могилевчанки громко что-то им говорили.

Через несколько минут к могилевчанкам присоединилась еще одна группа женщин — они шли с цветами в руках вдоль улицы Первомайской и кричали «Позор!» двум мужчинам в масках, которые быстро шли перед ними. С одного из мужчин могилевчанка пыталась стянуть маску, но тот вырвался.

Затем женщины собрались вместе и прошли вдоль универмага. За ними шли двое мужчин в масках. Также рядом был замечен начальник отделения информации и общественных связей УВД Могоблисполкома Дмитрий Игнатович. Он был в гражданской форме и в маске.


Около 16.00 могилевчанки разошлись, договорившись встречаться каждый день.

67-летняя Наталья Еловая одна отправилась на Центральный рынок. Ее, полагает сын Натальи Григорьевны, выследили неизвестные мужчины в масках — «вели» от универмага. Когда пенсионерка покупала чеснок, мужчины завели Наталью Григорьевну в машину и увезли в неизвестном направлении. Сын выясняет, где находится его мать.

В Минске в это время продолжается Марш пенсионеров — вы можете следить за происходящим в нашем онлайне тут.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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67-летняя Наталья Еловая встречалась в центре города с другими женщинами на так называемый Марш пенсионеров: марш не состоялся.
 
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