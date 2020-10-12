На священника из Волковыска снова составили протокол за акцию. На этот раз - августовскую

Источник материала: Tut.by

На волковысского православного священника Александра Богдана, которому 30 сентября вынесли предупреждение за участие в несанкционированном мероприятии 13 сентября, снова составили протокол. На этот раз — якобы за участие в несанкционированной акции 16 августа. Хотя, как говорят и местные жители, и сам священнослужитель, еще 14 августа к горожанам, собравшимся в центре города, выходил председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько и объявлял, что митинги разрешены. Однако в милиции священника заверили, что в тот день разрешения на акцию никто не давал — и у милиционеров, мол, в ближайшее время будут подтверждающие документы из райисполкома.



Фото: psmb.ru

Александр Богдан 16 августа, по информации милиции, участвовал именно в несанкционированном мероприятии — и поэтому на него составлен протокол. Священник с таким положением дел не согласен.

— 8 октября примерно в 10 утра в дверь позвонили двое мужчин и представились милицией. Удостоверения не показали. Дома была только жена и дети. Я в это время служил литургию в Свято-Петропавловском соборе. После литургии в храм зашли двое мужчин, которые тоже сказали, что они из милиции, но удостоверения при этом не показали. Пояснили, что их начальник хочет поговорить со мной насчет поджогов, которые произошли в Волковыске ранее. Предложили подвезти на своей служебной машине. Перед тем как сесть к ним в машину, я позвонил своему благочинному иерею Александру Юзве и сообщил своему настоятелю архимандриту Василию (Коржичу), который был в храме, что меня везут в РОВД. Привели в кабинет, где я прождал полчаса, а потом встал и пошел домой, забрав телефон на вахте. Сразу позвонил благочинному и стал объяснять, что и как. Меня догнал лейтенант Бойко и сказал, что на меня заведено административное дело по 23.34 за участие в несанкционированном мероприятии и я задержан, — рассказывает священник.

В кабинете Александру показали фотографию с мероприятия и видео из соцсетей.

— Я спросил: а не тот ли это митинг, на который дал разрешение наш мэр? Дело в том, что 14 августа люди огромной толпой подошли к зданию местного райисполкома. К людям на крыльцо вышел председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько. И все слышали, что дано разрешение на митинги. А лейтенант Бойко в ответ пояснил, что будет бумага из райисполкома, подтверждающая, что в тот день разрешения на митинг не было.

Также у священника спрашивали, ходит ли он на суды над активистами. Иерей ответил, что ходил поддержать своего знакомого — таким образом проявил солидарность.

— Милиционер сказал, что у меня повторное нарушение. Я спросил, как оно может быть повторным, если митинг 16 августа был раньше 13 сентября, за якобы участие в котором меня судили? Мне внятно не ответили.

Напомним, 30 сентября волковысскому священнику вынесли предупреждение за участие в несанкционированном митинге. Александр Богдан тогда рассказывал TUT.BY, что 13 сентября он принес цветы к Волковысскому военно-историческому музею — именно его директором был Константин Шишмаков, которого нашли мертвым 18 августа. Постояв немного около здания музея, он пошел домой. К нему подошли местные жители и предложили проводить. Так они шли по городу. Милиция посчитала такую прогулку несанкционированным маршем.

Священника продержали в милиции 2,5 часа, дали подписать протокол, с которым отец Александр был не согласен. Об этом он написал в бумаге, а также сделал пометку, что права и обязанности ему разъяснили в конце опроса, а право на защиту не предоставили.

— 10 октября перед входом в храм меня встретил этот же лейтенант и сказал, что в мой протокол внесли изменения — и сейчас это не повторное нарушение, а часть первая статьи 23.34 КоАП.

А дальше, по словам священника, началось странное: сотрудник милиции пытался вручить ему копию протокола. Александр брать отказывался, лейтенант настаивал и стал фотографировать документ на фоне священнослужителя.



Фото: со страницы в Facebook Александра Богдана

— Он мне сказал, что я якобы призывал к чему-то на службах. Я спросил, слышал ли милиционер это сам. Он ответил что-то невнятное, а потом сказал, что «это предположительно». В копии же протокола перед словом «согласен», я заметил, почему-то отсутствовала частица «не». Бумагу я так и не взял. Она осталась лежать на подоконнике перед входом, — рассказывает священник.

Что будет дальше, священник не знает. Милиция с ним пока не связывалась. Вызова в суд тоже пока не было.