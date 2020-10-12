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В Гродно прошел марш пенсионеров: собралось несколько десятков человек. Двух женщин задержали

12.10.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на марш пенсионеров собралось около ста гродненок и гродненцев пожилого возраста. Точкой сбора для бабушек и дедушек стал парк имени Жилибера. Когда возле местного фонтана собралось несколько десятков человек, к ним подошли сотрудники милиции и начали предупреждать, что мероприятие несанкционированное. Пенсионеры стали спорить с милиционерами и говорить, что они гуляют. Рядом с пожилыми людьми стоял зеленый автобус силовиков, который часто видят на акциях протеста.


В самом начале акции были задержаны журналисты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Их увезли в Ленинский РОВД.

Пенсионеры же, постояв некоторое время в парке, двинулись в сторону улицы Ожешко, прошли до памятника павшим солдатам и пошли в сторону облисполкома. По дороге пенсионеры махали проезжающим по дороге машинам.

Около облисполкома силовиками были задержаны две женщины. Одну из них люди в форме сотрудников милиции, а также неизвестные в масках силой затащили в автобус.


Бабушки и дедушки продолжили свой путь по улице Социалистической.


По пути одна из женщин, разговаривая с более молодой участницей акции, сетовала на то, что задержали журналистов, и очень переживала, что в милиции фотографу «могут засветить пленку». Девушка же объясняла бабушке, что технологии уже давно ушли вперед.


Пенсионеры в какой-то момент вернулись в парк, попрощались друг с другом и стали расходиться по домам.




Такие же марши пенсионеров прошли сегодня в Минске и других регионах Беларуси.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно на марш пенсионеров собралось около ста гродненок и гродненцев пожилого возраста.
 
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