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Замдиректора МТЗ обвинил Дылевского во лжи и заявил, что тот решил уволиться сам

12.10.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергея Дылевского не увольняли за прогулы или по политическим причинам. Он ушел сам. Об этом заявил заместитель генерального директора МТЗ Андрей Сусленков. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1».


Фото: СТВ

— В субботу утром Сергей мне позвонил на телефон, сказал: «Я принял решение, разрешите мне уволиться по соглашению сторон». Я сказал, что это ваше право, увольняйтесь. Подойдете в отдел кадров, мы вам отдадим документы.

Представитель руководства завода также заявил, что ему было неприятно видеть то, что потом появилось в Сети. Он также отметил, что «родители Дылевского, как работали, так и работают на заводе».

— Мать Сергея работает практически руководителем в том же цеху, в свое время она привела его за руку. Потом Сергей уволился, потом опять был принят. В течение года практически получил с третьего шестой разряд термиста.

Сусленков также отметил, что на место Сергея «сегодня стоит очередь» желающих работать в этом цеху. Он упрекнул Дылевского в том, что тот ничего не делает, не посоветовавшись со своим адвокатом.

В сюжете также прозвучало, что «после фейковых заявлений Дылевского, угрозы посыпались в адрес Сусленкова и членов его семьи». Обещают, что этим действиям оценку дадут правоохранители.

 
 
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В сюжете также прозвучало, что «после фейковых заявлений Дылевского, угрозы посыпались в адрес Сусленкова и членов его семьи». Обещают, что этим действиям оценку...
 
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