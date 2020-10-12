ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебские пенсионеры прошли по центру города маршем и добились встречи с замом мэра

12.10.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске марш пенсионеров 12 октября собрал около 30 человек. Они прошли от перекрестка улиц Замковой и Ленина к горисполкому. В городской администрации демонстранты добились встречи с первым заместителем мэра Валентином Цветковым. Она пройдет в среду, 14 октября.


Татьяна Северинец

Около 20 витебских пенсионеров собрались 12 октября на мирную акцию протеста. Некоторые из них передвигались с помощью трости. Люди несли плакаты, цветы, впереди небольшой колонны шла Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца.

Колонна подошла к горисполкому. Несколько человек зашли в здание и сообщили милиционеру на посту, что хотят видеть кого-нибудь из представителей власти. Тот пообещал, что передаст их просьбу руководству.

Витебская активистка Елена Янушковская вела стрим с мирной акции.

Видео: «Настоящая Беларусь»

В ожидании чиновников пенсионеры спели возле горисполкома «Разбуры турмы муры» и «Купалінку».

Через некоторое время к пожилым горожанам вышел начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Владимир Воробьев. Он выслушал мирных протестующих, а затем пригласил нескольких представителей к себе в кабинет.

Владимир Воробьев сообщил, что 14 октября с витебскими пенсионерами встретится первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.

Мэр Вадим Зарянкин сейчас в отпуске.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске марш пенсионеров 12 октября собрал около 30 человек. Они прошли от перекрестка улиц Замковой и Ленина к горисполкому. В городской администрации они...
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция подтвердила применение газа и светошумовых патронов против пенсионеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика