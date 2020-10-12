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Витебские пенсионеры прошли по центру города маршем и добились встречи с замом мэра
12.10.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске марш пенсионеров 12 октября собрал около 30 человек. Они прошли от перекрестка улиц Замковой и Ленина к горисполкому. В городской администрации демонстранты добились встречи с первым заместителем мэра Валентином Цветковым. Она пройдет в среду, 14 октября.
Около 20 витебских пенсионеров собрались 12 октября на мирную акцию протеста. Некоторые из них передвигались с помощью трости. Люди несли плакаты, цветы, впереди небольшой колонны шла Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца.
Колонна подошла к горисполкому. Несколько человек зашли в здание и сообщили милиционеру на посту, что хотят видеть кого-нибудь из представителей власти. Тот пообещал, что передаст их просьбу руководству.
Витебская активистка Елена Янушковская вела стрим с мирной акции.
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В ожидании чиновников пенсионеры спели возле горисполкома «Разбуры турмы муры» и «Купалінку».
Через некоторое время к пожилым горожанам вышел начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Владимир Воробьев. Он выслушал мирных протестующих, а затем пригласил нескольких представителей к себе в кабинет.
Владимир Воробьев сообщил, что 14 октября с витебскими пенсионерами встретится первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.
Мэр Вадим Зарянкин сейчас в отпуске.
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В Витебске марш пенсионеров 12 октября собрал около 30 человек. Они прошли от перекрестка улиц Замковой и Ленина к горисполкому. В городской администрации они...
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