Витебские пенсионеры прошли по центру города маршем и добились встречи с замом мэра

Источник материала: Tut.by

В Витебске марш пенсионеров 12 октября собрал около 30 человек. Они прошли от перекрестка улиц Замковой и Ленина к горисполкому. В городской администрации демонстранты добились встречи с первым заместителем мэра Валентином Цветковым. Она пройдет в среду, 14 октября.



Татьяна Северинец

Около 20 витебских пенсионеров собрались 12 октября на мирную акцию протеста. Некоторые из них передвигались с помощью трости. Люди несли плакаты, цветы, впереди небольшой колонны шла Татьяна Северинец — мать политика Павла Северинца.

Колонна подошла к горисполкому. Несколько человек зашли в здание и сообщили милиционеру на посту, что хотят видеть кого-нибудь из представителей власти. Тот пообещал, что передаст их просьбу руководству.

Витебская активистка Елена Янушковская вела стрим с мирной акции.

Видео: «Настоящая Беларусь»

В ожидании чиновников пенсионеры спели возле горисполкома «Разбуры турмы муры» и «Купалінку».

Через некоторое время к пожилым горожанам вышел начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Владимир Воробьев. Он выслушал мирных протестующих, а затем пригласил нескольких представителей к себе в кабинет.

Владимир Воробьев сообщил, что 14 октября с витебскими пенсионерами встретится первый заместитель председателя горисполкома Валентин Цветков.

Мэр Вадим Зарянкин сейчас в отпуске.