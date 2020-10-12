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Милиция подтвердила применение газа и светошумовых патронов против пенсионеров

12.10.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые патроны на марше пенсионеров из-за агрессии протестующих. Так объяснил происходящее сегодня в Минске представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.


Фото: TUT.BY

— Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей, — заявил Лашкевич РИА «Новости».

Сегодня в Минске и некоторых других городах Беларуси прошел марш пенсионеров. В столице против его участников силовики применили слезоточивый газ и светошумовые патроны — стычка пенсионеров с силовиками произошла у 1-й городской больницы.
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Несколько человек были задержаны. Сейчас их количество уточняется, заявил Лашкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
 
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