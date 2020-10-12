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Встреча противников аккумуляторного завода с властями: стороны не договорились по ключевому вопросу
12.10.2020 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 октября в Брестском облисполкоме прошла встреча противников аккумуляторного завода с властями по вопросу проведения местного референдума о строительстве завода.
На встрече помимо активистов присутствовали зампреды облисполкома Геннадий Борисюк и Дмитрий Городецкий, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич, а также руководство Брестского района.
Общение длилось около полутора часов, но никакой конкретики не прозвучало, поделился своими впечатлениями правозащитник Роман Кисляк:
— Фактически мы не смогли приступить к обсуждению аспектов проведения местного референдума, так как этому помешало нарушенное обещание не выполнять пусконаладочные работы до проведения референдума.
Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк в комментарии для TUT.BY также отметил, что на встрече стороны так и не нашли консенсуса по одному из ключевых вопросов — приостановке пусконаладочных работ до проведения референдума о дальнейшей судьбе предприятия.
— Есть поручение президента провести местный референдум, но перед этим надо приостановить все пусконаладочные работы. Без этого нам нет основания им доверять, — сообщил Дмитрий Бекалюк.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
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А могут вообще не провести.
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