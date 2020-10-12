Встреча противников аккумуляторного завода с властями: стороны не договорились по ключевому вопросу

Источник материала: Tut.by

12 октября в Брестском облисполкоме прошла встреча противников аккумуляторного завода с властями по вопросу проведения местного референдума о строительстве завода.





На встрече помимо активистов присутствовали зампреды облисполкома Геннадий Борисюк и Дмитрий Городецкий, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич, а также руководство Брестского района.

Общение длилось около полутора часов, но никакой конкретики не прозвучало, поделился своими впечатлениями правозащитник Роман Кисляк:

— Фактически мы не смогли приступить к обсуждению аспектов проведения местного референдума, так как этому помешало нарушенное обещание не выполнять пусконаладочные работы до проведения референдума.

Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк в комментарии для TUT.BY также отметил, что на встрече стороны так и не нашли консенсуса по одному из ключевых вопросов — приостановке пусконаладочных работ до проведения референдума о дальнейшей судьбе предприятия.

— Есть поручение президента провести местный референдум, но перед этим надо приостановить все пусконаладочные работы. Без этого нам нет основания им доверять, — сообщил Дмитрий Бекалюк.

Что вообще происходит?

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову. Первый давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды президента. Второй — председатель Федерации хоккея Республики Беларусь.

22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с активистами пообещал, что судьбу аккумуляторного завода решит местный референдум.

25 сентября распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.

Сейчас на заводе проходят пусконаладочные работы. Руководство ООО «Аккумуляторный Альянс» рассчитывает ввести предприятие в эксплуатацию в конце января 2021 года.