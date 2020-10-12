В Гомеле прошел первый суд по отзыву депутата. Что решили?

Источник материала: Tut.by

В понедельник в Гомеле рассматривалось гражданское дело по жалобе избирателей на решение президиума городского совета депутатов отказать в проведении собрания для отзыва депутата Палаты представителей Ирины Довгало.



Фото: Елена Бычкова

В сентябре избиратели Гомельского Советского избирательного округа № 34 собрали подписи под заявлением о проведении собрания по отзыву депутата Ирины Довгало и направили письмо в горсовет. Но там в проведении такого собрания людям отказали. Избиратели подали на это решение жалобу. Ее подписали 185 человек.

Эту жалобу и рассматривал сегодня суд.





Из-за массовости судебное заседание проходило в ДК «Випра» на улице Юбилейной.

На входе людей встречали сотрудники милиции с металлоискателями и проверяли у вошедших сумки, а также измеряли всем температуру и просили надеть маски. Несколько конвойных милиционеров дежурили уже во время заседания в зале. Вести фото и видеосъемку судья не разрешила.









Как указали граждане в жалобе, Довгало не исполняет свои депутатские обязательства и не защищает права своих избирателей.

«В адрес депутата Палаты представителей Республики Беларусь направлялись обращения избирателей с просьбой принять все возможные меры для защиты законных прав избирателей и устранения имеющихся нарушений законодательства, — говорится в заявлении. — Ответов на данные обращения получено не было. Информация о предпринятых способах реагирования, доступных депутату, для защиты прав избирателей… отсутствует. Это свидетельствует о непринятии депутатом вышеуказанных мер и невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, что является основанием для постановки вопроса об утрате доверия избирателей и об отзыве депутата».

Также избиратели считают, что президиум Гомельского городского совета депутатов превысил свои полномочия и вместо того, чтобы назначить проведение собрания, отказал избирателям округа в праве, предусмотренном Избирательным кодексом.





Сама Ирина Довгало на суд не приехала. Интересы горсовета представляла начальник юридического отдела Гомельского горисполкома Наталья Концевая. Она заявила, что жалоба граждан не обоснована и просила суд оставить ее без удовлетворения.

— Доводы заявителей о невыполнении депутатом своих обязанностей признаны несостоятельными, поскольку депутатские полномочия не дают права на вмешательство в деятельность Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, суда, правоохранительных органов, а также на дачу в том числе правовой оценки предпринимаемых ими действий, — заявила Концевая.

— Известно ли вам о депутатских запросах, которые делала Довгало по случаям применения пыток, в том числе и на территории ее округа, по случаям преследования наблюдателей? — поинтересовались у чиновника горисполкома присутствующие на заседании избиратели.

— Данной информацией я не располагаю.

— Имеет ли смысл продолжать диалог и обсуждение? Если вы не знаете ничего, а читаете по листку. Мы ведь начинали не с того, что нас не устраивает Довгало. Мы пытались с ней встретиться, чтобы задать вопросы о сложной политической ситуации в Беларуси, получить ответы и рекомендации. А встречи не было, — пояснили свою позицию люди.

Инициатор жалобы Василий Поляков пояснил, собрание могло стать той площадкой, на которой можно было обсудить происходящее сегодня в стране.

— Ситуация достаточно сложная, ее разрешение зависит в том числе от готовности властей к диалогу, готовности депутатов представлять интересы округа, а не просто быть назначенным… Президиум же горсовета пошел по принципу запретить на корню и не дать возможности получить людям ответов на вопросы, которые их интересуют. К сожалению, эта позиция тупиковая и не может способствовать преодолению кризиса, а только будет его усугублять, — уверен Поляков.

Представители горсовета и прокуратуры посчитали, что в удовлетворении жалобы нужно отказать. После перерыва судья Ирина Звонко с ними согласилась.