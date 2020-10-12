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Отопительный сезон начался в Бресте
13.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт – Sputnik. Руководитель Брестского горисполкома Александр Рогачук подписал распоряжение, в соответствии с которым в Бресте начинается отопительный сезон.
"Только что подписал обещанное распоряжение "О начале отопительного сезона", – сообщил он в своем Telegram-канале.
В первую очередь тепло будет подаваться в детские сады, школы, больницы и поликлиники, музеи, гостиницы и соцучреждения; во вторую – в жилфонд, бани и общежития; в третью – в общественные и административные здания; в четвертую – в промышленные и прочие организации.
Как ранее сообщал Sputnik, в понедельник отопительный сезон
По информации синоптиков, в Беларуси в ближайшем времени начнется похолодание: уже со среды 14 октября дневные температуры не превысят +5..7°С, местами даже ожидается мокрый снег.
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В первую очередь тепло будет подаваться в детские сады, школы, больницы и поликлиники, музеи, гостиницы и соцучреждения.
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