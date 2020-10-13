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В Минске задержали более 60 человек. Правозащитники сообщают, что нескольких из РУВД забрали скорые
13.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 12 октября задержали более 60 человек. Такие данные
Правозащитникам известны фамилии 67 человек, которые были задержаны в понедельник 12 октября. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.
Во второй половине дня в
В списке задержанных напротив пяти фамилий есть пометки «сильно избит» и «увезла скорая». Среди задержанных есть и несовершеннолетний.
Напомним, в понедельник замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич
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Правозащитникам известны фамилии 56 человек, которые были задержаны в понедельник 12 октября. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Сообщается...
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