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В Минске задержали более 60 человек. Правозащитники сообщают, что нескольких из РУВД забрали скорые

13.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 12 октября задержали более 60 человек. Такие данные приводит лишенный регистрации ПЦ «Весна» и предупреждает, что этот список далеко не полный.

Правозащитникам известны фамилии 67 человек, которые были задержаны в понедельник 12 октября. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.

Во второй половине дня в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили марши пенсионеров. И если в регионах силовики ограничивались, в основном, предупреждениями о том, что акция несанкционирована, то в столице они действовали более брутально и использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны. Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания.

В списке задержанных напротив пяти фамилий есть пометки «сильно избит» и «увезла скорая». Среди задержанных есть и несовершеннолетний.

Напомним, в понедельник замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально и предупредил о том, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Правозащитникам известны фамилии 56 человек, которые были задержаны в понедельник 12 октября. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Сообщается...
 
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