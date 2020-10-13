В Минске задержали более 60 человек. Правозащитники сообщают, что нескольких из РУВД забрали скорые

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 12 октября задержали более 60 человек. Такие данные приводит лишенный регистрации ПЦ «Весна» и предупреждает, что этот список далеко не полный.

Правозащитникам известны фамилии 67 человек, которые были задержаны в понедельник 12 октября. Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.

Во второй половине дня в Минске , Гомеле , Витебске , Гродно и Бресте проходили марши пенсионеров. И если в регионах силовики ограничивались, в основном, предупреждениями о том, что акция несанкционирована, то в столице они действовали более брутально и использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны . Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания.

В списке задержанных напротив пяти фамилий есть пометки «сильно избит» и «увезла скорая». Среди задержанных есть и несовершеннолетний.

Напомним, в понедельник замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально и предупредил о том, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.