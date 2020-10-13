Порадует ли еще октябрь теплом? Прогноз погоды в Барановичах на 13–15 октября

Во вторник, 13 октября, облачно, временами дожди, местами возможны грозы. Ветер переменный, 5–10 м/с, порывы до 12 м/с. Днем +12..+17 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 14 октября, облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8..+13 градусов, днем +10..+15 °С.

В четверг, 15 октября, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный, 4–9 м/с. Температура ночью +3..+8 градусов, днем +8..+13 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.