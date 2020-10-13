ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порадует ли еще октябрь теплом? Прогноз погоды в Барановичах на 13–15 октября

13.10.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Порадует ли еще октябрь теплом? Прогноз погоды в Барановичах на 13–15 октября

Фото: Руслан РЕВЯКО, Intex-press

Во вторник, 13 октября, облачно, временами дожди, местами возможны грозы. Ветер переменный, 5–10 м/с, порывы до 12 м/с. Днем +12..+17 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 14 октября, облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8..+13 градусов, днем +10..+15 °С.

В четверг, 15 октября, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный, 4–9 м/с. Температура ночью +3..+8 градусов, днем +8..+13 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в Беларуси будет облачно и дождливо.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали более 60 человек. Правозащитники сообщают, что нескольких из РУВД забрали скорые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика