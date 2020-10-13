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В Новополоцке задержали трех студентов и преподавателя ПГУ - в милицию привезли с прогулки в парке

13.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября возле входа в парк в Новополоцке находились студенты и преподаватели Полоцкого госуниверситета. Четыре человека милиционеры доставили в ГОВД, сообщает Gorod214.by.


Парк в Новополоцке. Фото: Игорь Матвеев

— У сотрудников ГОВД была оперативная информация о готовящемся в Новополоцке несанкционированном мероприятии. На место выслали патруль, находившихся у входа в парк людей доставили в милицию для установления личностей и выяснения обстоятельств, — сообщила официальный представитель милиции региона Ольга Шкуратова.

По информации gorod214.by, трое студентов и преподаватель некоторое время находились в ГОВД, затем их отпустили. Как минимум на одного молодого человека составили протокол — за участие в воскресном мирном марше протеста в Новополоцке. В среду должен быть суд.

Один из доставленных в милицию рассказал, что 12 октября он с компанией собрались на прогулку в парке. Никакой символики у них не было, никто не выкрикивал лозунгов.

 
 
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Один из доставленных в милицию рассказал, что 12 октября он с компанией собрались на прогулку в парке. Никакой символики у них не было, никто не выкрикивал лозунгов.
 
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