В Новополоцке задержали трех студентов и преподавателя ПГУ - в милицию привезли с прогулки в парке

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября возле входа в парк в Новополоцке находились студенты и преподаватели Полоцкого госуниверситета. Четыре человека милиционеры доставили в ГОВД, сообщает Gorod214.by.



Парк в Новополоцке. Фото: Игорь Матвеев

— У сотрудников ГОВД была оперативная информация о готовящемся в Новополоцке несанкционированном мероприятии. На место выслали патруль, находившихся у входа в парк людей доставили в милицию для установления личностей и выяснения обстоятельств, — сообщила официальный представитель милиции региона Ольга Шкуратова.

По информации gorod214.by, трое студентов и преподаватель некоторое время находились в ГОВД, затем их отпустили. Как минимум на одного молодого человека составили протокол — за участие в воскресном мирном марше протеста в Новополоцке. В среду должен быть суд.

Один из доставленных в милицию рассказал, что 12 октября он с компанией собрались на прогулку в парке. Никакой символики у них не было, никто не выкрикивал лозунгов.