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Умер бывший директор «Брестской крепости» генерал-майор в отставке Валерий Губаренко

13.10.2020 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 октября умер бывший директор мемориального комплекса «Брестская крепость», председатель Брестской областной организации ветеранов генерал-майор в отставке Валерий Губаренко. Эту информацию «Брестской газете» подтвердили в Брестском областном военкомате.


Фото: Олег Полищук, Брестская газета

Валерию Владимировичу было 73 года. Вечером 11 октября, когда он находился в Каменце, ему стало плохо и его положили в районную больницу. В понедельник его не стало.

«Скорее всего, в среду будут похороны. Сейчас мы решаем вопрос о том, чтобы похоронить его на гарнизонном кладбище», — рассказали «БГ» в военкомате и добавили, что будет прощание, но когда и где именно, пока неизвестно.

Валерий Губаренко родился 4 января 1947 года в Пермской области. Окончил Уссурийское высшее военно-командное автомобильное училище, Военную академию им. М. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Прошел путь от командира взвода до руководителя крупных воинских соединений. Командовал двумя дивизиями, в том числе в 1986—1990 годах 50-й гвардейской дивизией, которая дислоцировалась в Бресте. В отставку вышел в 1995 году.

С 31 марта 1996 по 31 марта 2012 года был директором мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В 2016 году избран руководителем Брестской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, которую возглавлял до самой смерти.

Награжден двумя государственными орденами, 17 медалями, в том числе «За боевые заслуги», а также орденом Сергия Радонежского Русской православной церкви, является лауреатом премии «За духовное возрождение».

 
Теги: Брест
 
 
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