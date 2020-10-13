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Газ и «Оса» против пенсионеров, избиение Домрачева и задержание другого сына мэра - все за вчера

13.10.2020 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера был очередной протестный день в стране: пенсионеры в Минске — а также не так масштабно в Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и чуть-чуть в Могилеве — вышли на марши. В очередной раз таким протестом они хотели показать, что не являются электоратом Лукашенко. Вчерашний марш был более массовым, чем неделю назад: по столичному проспекту, по оценкам журналистов, прошли больше тысячи человек. Пожилые люди несли в руках цветы, пирожки и плакаты, однако в конце маршрута силовики применили спецсредства (вот тут мы разбирались какие). Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания — говорят, «взяли» около 60 человек. Если вы вообще все в понедельник пропустили — то вот здесь у нас был день в подробностях, если же мало времени — то давайте расскажем кратко.


СТРАНА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ


  • Два месяца назад мы общались с другими героями — избитыми в те черные августовские дни и ночи после выборов. Тогда кто-то находился в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами, ранением, а кто-то — приходил в себя дома после пережитого насилия. Спросили их сейчас, как дела. Спойлер: никаких подвижек в деле о том, что происходило 9−11 августа в автозаках, РУВД и изоляторе, нет. Эти мужчины не знакомы между собой, но никто из них не верит в правосудие. Особенно после того, как один стал фигурантом уголовного дела за сопротивление, а другие получили повестку в суд за участие в митинге.
  • Телеведущего Дениса Дудинского вчера снова судили — рассказываем, за что на этот раз. А мы улучили момент между «сутками» и новым судом — и погуляли с минчанином Дудинским по Автазу и площади Победы. Держите наш классный репортаж.


  • Ну, а вчера в Минске Витебска — его вытащили из машины неизвестные в балаклавах">задержали еще одного, старшего, сына мэра Витебска: его вытащили из машины неизвестные в балаклавах, положили на землю лицом вниз, руки затянули пластиковой стяжкой, потом повезли в РОВД. Напомним, недавно младший сын витебского мэра Вадима Зарянкина провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино.
  • Имейте в виду: в МВД считают, что протесты стали более радикальными, и заявили о готовности применить боевое оружие. «Мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране», — говорят в ведомстве.
  • Мы тем временем можем рассказать, как во время протестов работают журналисты в Беларуси: с начала года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В «копилке» репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, стрельба резиновыми пулями, штрафы, административные аресты за «участие в митингах» и «неподчинение законным требованиям милиции», уголовные дела. И в этой тактике выжженной земли все еще появляются новые методы.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Светлана Тихановская закончила свой «европейский тур», во время которого встретилась с президентами, канцлером, министрами… После возвращения в Вильнюс экс-кандидат в президенты рассказала нам о волнении перед встречами с Макроном и Меркель, о том, почему не может называть себя «президент Света», и при каких условиях готова вернуться в Беларусь. «Я такая же и осталась на самом деле, трусиха страшная. Но многому можно научиться. Я совершенно не умела давать интервью, мне было непросто долго говорить, но эти знания и понимание, о чем надо говорить, как донести главные мысли, как сказать быстро, но содержательно, потому что все вокруг политики и времени у них на тебя нет, — это все приходит. В душе я та же, научилась говорить, говорю жестче, имидж, говорят, изменила, костюм надела. Но в этом нет ничего особенного, мамочке костюм не нужен был».


ИНТЕРЕСНОЕ

  • Знакомьтесь — 30-летняя Екатерина Макаревич, фитнес-тренер, занимается своим проектом «Тело за дело», помогая людям улучшить фигуру, питание и образ жизни. Но с 12 сентября Катин распорядок дня резко переменился: она попала на Окрестина. Но тренер и там за 12 суток организовала «тюремные тренировки» и решила записать комплекс упражнений «23.34»! Рассказываем подробности.
  • А знаете российскую актрису Паулину Андрееву? Это женщина, на которую Федор Бондарчук готов тратить миллионы. Давайте в день рождения жены мэтра российского кино расскажем, как она свела его с ума.

Все новости понедельника, 12 октября


Кстати, вчера известная почти всем белорусам песня «Тры чарапахі» отмечала юбилей — 20 лет. Держите наш тест на знание одного из главных протестных хитов, обязательно посмотрите красивые фото с конкурса Королевского биологического общества — и хорошего нам всем мирного дня.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Пожилые люди несли в руках цветы, пирожки и плакаты, однако в конце маршрута силовики применили спецсредства (вот тут мы разбирались, какие). Возмущенные такими...
 
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