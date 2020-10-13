Газ и «Оса» против пенсионеров, избиение Домрачева и задержание другого сына мэра - все за вчера

По данным МВД, во время воскресных протестных акций были задержаны более 700 человек — среди них, например, врачи и актеры. По словам очевидцев, задержания происходили намного жестче, чем в предыдущие воскресенья. В результате некоторым участникам марша в Минске — и даже случайным прохожим — понадобилась госпитализация. Поговорили с молодыми людьми о том, как они были задержаны и с какими травмами оказались в больнице. «Меня поставили перед выбором: „Либо я остаюсь на Окрестина и тусуюсь там неизвестно сколько времени, либо мне вызывают скорую, но для этого я должен подписать протокол“. На Окрестина было совсем невесело, и я не хотел там оставаться. По большому счету, я не был удивлен. Даже не пытался объяснять что-то. Какой смысл объяснять человеку, который пинает тебя по голове дубинкой, что ты не виноват?»
Два месяца назад мы общались с другими героями — избитыми в те черные августовские дни и ночи после выборов. Тогда кто-то находился в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами, ранением, а кто-то — приходил в себя дома после пережитого насилия. Спросили их сейчас, как дела. Спойлер: никаких подвижек в деле о том, что происходило 9−11 августа в автозаках, РУВД и изоляторе, нет. Эти мужчины не знакомы между собой, но никто из них не верит в правосудие. Особенно после того, как один стал фигурантом уголовного дела за сопротивление, а другие получили повестку в суд за участие в митинге.
Ну, а вчера в Минске Витебска — его вытащили из машины неизвестные в балаклавах">задержали еще одного, старшего, сына мэра Витебска: его вытащили из машины неизвестные в балаклавах, положили на землю лицом вниз, руки затянули пластиковой стяжкой, потом повезли в РОВД. Напомним, недавно младший сын витебского мэра Вадима Зарянкина провел 13 суток в ЦИП на Окрестина и ИВС в Жодино.
Мы тем временем можем рассказать, как во время протестов работают журналисты в Беларуси: с начала года Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В «копилке» репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, стрельба резиновыми пулями, штрафы, административные аресты за «участие в митингах» и «неподчинение законным требованиям милиции», уголовные дела. И в этой тактике выжженной земли все еще появляются новые методы.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Светлана Тихановская закончила свой «европейский тур», во время которого встретилась с президентами, канцлером, министрами… После возвращения в Вильнюс экс-кандидат в президенты рассказала нам о волнении перед встречами с Макроном и Меркель, о том, почему не может называть себя «президент Света», и при каких условиях готова вернуться в Беларусь. «Я такая же и осталась на самом деле, трусиха страшная. Но многому можно научиться. Я совершенно не умела давать интервью, мне было непросто долго говорить, но эти знания и понимание, о чем надо говорить, как донести главные мысли, как сказать быстро, но содержательно, потому что все вокруг политики и времени у них на тебя нет, — это все приходит. В душе я та же, научилась говорить, говорю жестче, имидж, говорят, изменила, костюм надела. Но в этом нет ничего особенного, мамочке костюм не нужен был».
Читали/слушали новую «Экономику на пальцах»? В этот раз Сергей Чалый и Ольга Лойко обсуждали, что властная вертикаль в Беларуси возвращается к старым идеям роста экономики (казалось бы, при чем здесь картон?) и как поменялось отношение белорусов к Лукашенко.
А он сам — Лукашенко, в смысле — тем временем заявил, что «правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы» — таких он пока насчитал 71.
В понедельник утром адвокат политтехнолога Виталия Шклярова встретился со своим подзащитным и рассказал о его впечатлениях после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. Оказывается, была и баня: всех политзаключенных туда отвезли без конвоя, дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Максим Знак же позже рассказал своим адвокатам, что вообще-то это были совсем не переговоры с Лукашенко. Эту встречу, кстати, прокомментировали и в Кремле.
Тем временем министры иностранных дел стран — членов ЕС решили начать разработку нового пакета ограничительных мер в отношении Беларуси, которые могут затронуть Александра Лукашенко. Вот что пока известно.
Знакомьтесь — 30-летняя Екатерина Макаревич, фитнес-тренер, занимается своим проектом «Тело за дело», помогая людям улучшить фигуру, питание и образ жизни. Но с 12 сентября Катин распорядок дня резко переменился: она попала на Окрестина. Но тренер и там за 12 суток организовала «тюремные тренировки» и решила записать комплекс упражнений «23.34»! Рассказываем подробности.
А знаете российскую актрису Паулину Андрееву? Это женщина, на которую Федор Бондарчук готов тратить миллионы. Давайте в день рождения жены мэтра российского кино расскажем, как она свела его с ума.