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Чат-бот в Telegram поможет минчанам узнать, когда включат отопление

13.10.2020 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Минчане могут узнать, когда в их домах включат топление, с помощью чат-бота в мессенджере Telegram, сообщает Sputnik.

© CC0 / Pixabay/StartupStockPhotos
Проблемы ЖКХ минчане смогут обсудить с властями в Telegram

Дату, когда коммунальщики дадут тепло по конкретному адресу, сообщает по запросу чат-бот службы 115 "Моя республика". Пользоваться им довольно просто для этого не нужны никакие специальные навыки.

Чтобы узнать ее, нужно найти чат-бот по названию, подключиться к нему, выбрать населенный пункт и добавить адрес. В ответ на это придет сообщение, когда по этому адресу планируется включить отопление. При этом чат-бот предупреждает, что фактическая дата включения может не совпадать с заявленной.

Напомним, отопление в социально значимых объектах Минска начали включать в минувший понедельник. Подавать тепло в жилые дома столицы начнут с 13 октября. Такую спешку объяснили резким похолоданием, которое ожидается к концу недели.

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил главам администраций районов и городским службам проконтролировать запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. На решение этих вопросов он дал коммунальщикам десять дней.

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Теги: Минск
 
 
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Отопление в социально значимых объектах столицы начали включать 12 октября, со вторника тепло начнут подавать в жилые дома.
 
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