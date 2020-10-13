|
Чат-бот в Telegram поможет минчанам узнать, когда включат отопление
13.10.2020 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт - Sputnik. Минчане могут узнать, когда в их домах включат топление, с помощью чат-бота в мессенджере Telegram, сообщает Sputnik.
©
Дату, когда коммунальщики дадут тепло по конкретному адресу, сообщает по запросу чат-бот службы 115 "Моя республика". Пользоваться им довольно просто для этого не нужны никакие специальные навыки.
Чтобы узнать ее, нужно найти чат-бот по названию, подключиться к нему, выбрать населенный пункт и добавить адрес. В ответ на это придет сообщение, когда по этому адресу планируется включить отопление. При этом чат-бот предупреждает, что фактическая дата включения может не совпадать с заявленной.
Напомним, отопление в социально значимых объектах Минска
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил главам администраций районов и городским службам проконтролировать запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. На решение этих вопросов он дал коммунальщикам десять дней.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопление в социально значимых объектах столицы начали включать 12 октября, со вторника тепло начнут подавать в жилые дома.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)