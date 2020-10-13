В Гродно начали включать отопление. Скоро тепло станет и у вас дома

Источник материала: Tut.by

В Гродно начинают включать отопление. С 13 октября тепло появляется в детских садах, лечебно-профилактических, медицинских, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах. Такое решение было принято Гродненским горисполкомом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже в понедельник, 12 октября, в больницах города стали включать батареи в режиме протапливания. На очереди — детские сады, профилактории, музеи, библиотеки и гостиницы. Здесь тепло появится уже сегодня, во вторник.

14 октября отопление включат и в квартирах, общежитиях, а также в школах и других учреждениях образования, театрах, общегородских банях.

При температуре воздуха на улице выше +10 °С отопление будет переводиться в режим протапливания. Кстати, на этой неделе в Гродно будет прохладно и дождливо .