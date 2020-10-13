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В Гродно начали включать отопление. Скоро тепло станет и у вас дома

13.10.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно начинают включать отопление. С 13 октября тепло появляется в детских садах, лечебно-профилактических, медицинских, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах. Такое решение было принято Гродненским горисполкомом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже в понедельник, 12 октября, в больницах города стали включать батареи в режиме протапливания. На очереди — детские сады, профилактории, музеи, библиотеки и гостиницы. Здесь тепло появится уже сегодня, во вторник.

14 октября отопление включат и в квартирах, общежитиях, а также в школах и других учреждениях образования, театрах, общегородских банях.

При температуре воздуха на улице выше +10 °С отопление будет переводиться в режим протапливания. Кстати, на этой неделе в Гродно будет прохладно и дождливо.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начинают включать отопление. С 13 октября тепло появится в детских садах, лечебно-профилактических, медицинских, учреждениях социального обеспечения,...
 
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