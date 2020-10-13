Продолжение истории с телеграм-чатами в Минске. Двое администраторов теперь тоже подозреваемые

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали о том, как создатель телеграм-чата «Белая Вежа» стал подозреваемым по уголовному делу. Похожая история случилась с администратором чата «Частный сектор Орловская» Андреем Карповичем, который связался с редакцией TUT.BY. С администратором другого чата Инной Васильевой все пошло немного по иному сценарию, она до сих пор под стражей.

«Свою активность не скрывал: ничего такого не делал»



Фото: TUT.BY

Андрей Карпович сразу отмечает: помимо того что он был администратором районного чата, он активно участвовал в жизни района. Организовывал установку скамеек в сквере, концерты в нем.

— То есть, в принципе, все в районе знали, что я руковожу, скажем так, дворовыми процессами, — поясняет минчанин. — Этого не скрывал, ведь я ничего такого не делал. Протесты я не организовывал. Только собирал людей навещать мужа задержанной Лилии Власовой и встречались с женой Виктора Кувшинова — Александрой Дикан .

В отличие от чата «Белой Вежи», сообщество на Орловской было организовано несколько лет назад — еще во времена проблемы сноса частного сектора. Тогда чат был в вайбере, а Андрей в нем вообще не состоял. Когда обсуждение в 2020 году несколько политизировалось, его решили перенести в телеграм в целях безопасности.

— Я знал людей, которые состояли в первоначальном чате. Подумал: если уже все равно будут создавать чат в телеграме, то нужно, чтобы в нем участвовало как можно больше местных людей. Сделал листовки, на которых напечатал ссылку, их разнесли по почтовым ящикам.

Так из примерно 40 человек чат вырос до 650 жителей Минска. На встречи района из них ходили время от времени только 60 «постоянных» посетителей.

— Позже создательница чата удалила его, испугавшись, что на ней это как-то скажется. Сейчас создан новый чат — в нем пока около 280 человек. Его владелец также не я.

Андрей считает, что «вычислить» его проблемы не было: на дворовых собраниях часто находились какие-то подозрительные люди, а «Зеленстрой» даже приезжал убирать установленные жителями района скамейки из поддонов.

«Выглядело страшно, но ни одного синяка не было»

В пятницу, 2 октября, по месту прописки Андрея провели обыск. Во время этого мужчины там не было: по этому адресу живет только его родная сестра.

— Уже на следующий день, поздно вечером в субботу, пришли ко мне: я занимаю в доме две комнаты. Обыска не было, зато приехала целая группа захвата, все серьезно, — вспоминает минчанин. — Выглядело это страшно, но ни одного синяка не было.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Андрей замечает, что один человек даже обещал позвонить отцу и сообщить о задержании сына. В итоге, правда, слово не сдержал.

— Ночь я провел в РУВД Фрунзенского района, потому что в нем прописан. Во второй половине дня воскресенья меня отвезли на Окрестина. Все это связывают с протестами 9−11 августа: якобы я их организатор и участник. Сначала я сидел в камере с человеком, которому что-то предъявили просто за сообщения в чате — ему показывали скриншоты. Потом перевели к создателю «Белой Вежи».

В понедельник Андрея отпустили в новом статусе — он подозреваемый по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки).

— Приходила следователь, сказала, что есть постановление о моем освобождении. Причем сама спросила, мол, наверное, вы просто откажетесь от дачи показаний. Я так и сделал: ни в чем же не участвовал, — подчеркивает минчанин. — Как я понял, кого-то «сверху» чаты очень интересуют.

Сейчас Андрей пытается отыскать свои вещи: бумажник, права и паспорт. Ни на Окрестина, ни в РУВД, ни в Следственном комитете их, по словам сотрудников, нет. В среду, 7 октября, минчанин написал заявление в Следственный комитет о поиске вещей, их пока не нашли.

«О том, где жена, узнал от волонтеров»

К минчанке Инне Васильевой пришли с обыском тоже в выходные, но в эти — 10 октября. Об этом в редакцию сообщил ее муж Алексей. Он считает, что процесс связан с телеграм-чатами, но в каком конкретно чате его жена администратор, сказать затрудняется. Живет семья в районе Тракторного завода.

— Наша история немного особенная, — считает Алексей. — С обыском все стандартно, забрали технику: старый ноутбук, телефон, и мой в том числе. Повторяли, что все хорошо и нам надо успокоиться. Тогда мы и не нервничали: ничего криминального за собой не заметили. Мы работаем, не маргиналы, есть пятилетняя дочь. Но странно, что пришли из ДФР, а не сотрудники РУВД или ГУБОПиК. Сказали: «Нам поручили».

Минчанин отмечает, что в общении сотрудники показались ему культурными. Сперва Инну отвезли «на беседу» в здание ДФР.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Как только жена оказалась внутри, майор (старший по обыску) резко видоизменился, — вспоминает Алексей. — Мы показали сотрудникам ведомства заключенный договор с адвокатом Людмилой Казак, попросили обо всем уведомлять ее. Она лично была в ДФР и также просила сообщить ей о каких-либо действиях в отношении Инны.

Минчанин вспоминает, что за время, пока он ждал новостей у здания ДФР, тот самый майор, который приезжал с обыском, выходил несколько раз: то на обед, то еще куда-то.

— И каждый раз убеждал, что все нормально, вместо того чтобы посоветовать по-человечески привезти жене теплых вещей. Она вышла из дома, думая, что это на пару часов, в тоненькой курточке, — говорит собеседник. — Уже ближе к вечеру со слов сотрудников ДФР я узнал, что Инну везут в Следственный комитет и она, оказывается, уже подозреваемая по какому-то делу, ее официально задержали. Адвокату об этом никто не сообщил.

Рассказывая, Алексей подчеркивает: ни одного официального документа он так и не видел, вся информация получалась устно, со слов сотрудников. Причем те, кто говорил с мужчиной в Следственном комитете, даже не представлялись.

— Я так понял, что жена проходит подозреваемой по статье 293 УК РБ (Массовые беспорядки), но часть сейчас затрудняюсь назвать. Сами понимаете, в каком я был состоянии, — признается Алексей. — Сегодня (12 октября. — Прим. TUT.BY) с Инной проводятся следственные действия в ИВС на Окрестина, туда вызвали адвоката. О том, что жена там, я узнал в воскресенье благодаря волонтерам.

На 16.00 понедельника, 12 октября, Инна Васильева на свободу не вышла, в списках заключенных ее также нет. Мужу удалось подтвердить, что она все еще на Окрестина, только предоставив паспорт сотрудникам ИВС.

Напомним, Следственный комитет пока никак не комментирует дела, связанные с администраторами и создателями телеграм-чатов. «Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам, согласно законодательству Республики Беларусь, является информацией ограниченной к распространению», — заявили в ведомстве.