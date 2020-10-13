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Пили вместе, погиб один. Рабочего из Барановичей будут судить за случайную смерть коллеги
13.10.2020 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Барановичей предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил эксплуатации машин при производстве горных работ, повлекшем смерть человека, сообщает
2 августа оператор пульта управления одного из предприятий Барановичей запустил агрегат технологического дробления. При этом он не убедился, что его коллега покинул опасную зону. В результате 38-летнего рабочего засыпало песком — он погиб на месте.
Как выяснилось, в тот момент обвиняемый был пьян. На допросе он пояснил, что во время обеденного перерыва вместе с погибшим коллегой употреблял спиртное.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или от двух до семи лет лишения свободы.
Обвиняемый под подпиской о невыезде.
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Коллегу засыпало песком. От полученных травм он погиб на месте.
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