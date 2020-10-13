Колесникова отказалась ехать в СИЗО КГБ на встречу с Лукашенко

Адвокат Марии Колесниковой рассказал, что его подопечная была также приглашена в СИЗО КГБ на встречу с Александром Лукашенко. Но ехать туда отказалась.

Об этом адвокат Александр Пыльченко рассказал в эфире «Эхо Москвы» . Он отметил, что на встречу ее приехали пригласить двое неизвестных мужчин, но Мария отказалась.

«Мария такая креативная девушка, видно, их немножко напугала. Сказала: ну чего сейчас общаться, полтора месяца назад мы предлагали все это остановить, сейчас все в тюрьме или выдворены из страны. К тому же вы не представились, хватит, меня уже повозили по Беларуси около полутора суток, и я не знала, где нахожусь. Вот когда представятся люди, скажут, кто они и куда везут, чтобы я не боялась ехать. Сейчас, сказала, в Жодино в изоляторе ей спокойнее, чем ездить с незнакомыми людьми», — рассказал Пыльченко.

Адвокат также отметил, что неизвестные пытались разговорить Колесникову, задавали ей вопросы о том, каким она видит свое будущее, на что она ответила, что все может сложиться по-разному: может быть срок в пять лет, можно выйти через полтора - как обычно происходит с политзаключенными в Беларуси, а может случиться так, что все изменится в один момент.

Александр Лукашенко в субботу, 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где встретился с оппозиционными политзаключенными.

Оппозиция считает , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными в СИЗО, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

Позже стало известно, что Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ.