|
Блокирование дорог, разгоны и задержания. Что творилось в понедельник вечером в минских спальниках
13.10.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник вечером в минских спальниках было нервно. Люди не только выходили в цепи солидарности, но и перекрывали дороги больше чем в десяти точках: в Уручье, Каменной Горке, Зеленом Луге и других микрорайонах. Силовики приезжали в микроавтобусах, задерживали людей во дворах. Был случай, когда автомобилисты замедляли движение автозака. Вот подборка из вчерашнего
Уручье
Вечерние активности в Уручье начались с акции солидарности, потом туда приехали силовики в микроавтобусах и уже сами растянулись длинной цепью.
В этот вечер протестующие пытались перекрывать дороги в Уручье по крайней мере дважды, разгонов тоже было несколько. Сначала люди становились на дороги живой цепью, позже — пытались сделать баррикады из скамеек. Вот как это выглядело.
Лебяжий
В Лебяжьем протестующие пытались блокировать движение.
В микрорайон приезжали автобусы с ОМОН. Есть видео, как силовики с дубинками гоняются за протестующими по дворам спальника.
А это — момент жесткого задержания. Неизвестный в балаклаве и шлеме с силой бьет кулаком лежащего на земле человека (тот не сопротивляется).
Каменная Горка
Микроавтобусы с силовиками несколько раз приезжали в Каменную Горку. После очередного разгона некоторые протестующие взялись за перекрытие проезжей части, вот как это выглядело.
Позже в микрорайоне жестко задерживали людей, силовики применили боеприпас, похожий на светошумовую гранату. Прозвучал как минимум один выстрел. Здесь и в целом на Притыцкого автомобилисты периодически замедляли движение.
«Спортивная»
В районе станции метро «Спортивная» также собирались протестующие. Некоторые выходили на проезжую часть.
Читатели сообщали о задержаниях во дворах жилых домов: «Живем на Притыцкого, через дорогу — суд Фрунзенского района. Во двор забежали человек 20 в форме и хватали расходившихся, преследовали пятерых ребят».
«Кунцевщина»
Возле метро «Кунцевщина» неизвестные в балаклавах и шлемах выпрыгнули из обычного легкового автомобиля и ломились в машину рядом. Как рассказали TUT.BY очевидцы, они достали оттутда мужчину и женщину, кто-то в балаклаве сел за руль этого авто и уехал в сторону Каменногорской.
Автомобилисты в этом районе замедляли ход и сигналили. В районе торгового центра «Скала» легковые машины почти заблокировали движение автозаку.
Логойский тракт
Протестующие блокировали Логойский тракт. Из Зеленого Луга позже поступала информация о задержаниях. Например, у торгового центра «Норд-Сити» несколько десятков неизвестных в шлемах, балаклавах с дубинками и оружием задерживали людей — в тот момент акций протеста в этом месте не было.
прямо на перекрестке выскочили из микроавтобуса и побежали задерживать людей. Судя по видео, никакой акции протеста в этот момент в этом месте не было.
Попало на камеру чьего-то смартфона и жесткое задержание велосипедиста. Слышно, что прохожие громко возмущались по этому поводу.
Серебрянка
В этом районе у дороги стояла цепь солидарности, протестующих разгоняли.
Позже на перекресток Рокоссовского и Плеханова приезжали неизвестные в шлемах, балаклавах (некоторые — в спортивных костюмах) и с оружием перекрыли движение.
Были задержания, во время одного из них девушка пыталась отбить у неизвестных мужчину. Ее оттолкнули, и она упала лицом в асфальт. На многих видео, снятых в спальных микрорайонах, слышно: жители домов кричат из окон силовикам: «Что вы делаете?».
Шабаны, квартал у «Риги» и другие районы
В Шабанах кто-то жег покрышки прямо на проезжей части.
Читатели сообщали также, что протестующие пытались перекрывать дороги на Тимирязева, Куйбышева, в Грушевке, на Калиновского, в Чижовке, в квартале у стелы «Минск — город-герой».
Неспокойно было возле торгового центра «Рига», хоть о перекрытиях дорог здесь ничего неизвестно. Там силовики несколько раз разгоняли цепи солидарности, а у ТЦ слышали хлопок, похожий на взрыв светошумовой гранаты.
Люди присылали фотографии авто из окрестностей ТЦ «Рига». Неизвестные в балаклавах, спортивной одежде, бронежилетах и шлемах с дубинками разбили переднее стекло, водителя вытащили из автомобиля, машина с ключом зажигания оставалась стоять на парковке.
Приезжали силовики в микроавтобусах также в Малиновку и в район Мотовелозавода — там тоже были задержания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник вечером в минских спальниках было нервно. Люди не только выходили в цепи солидарности, но и перекрывали дороги больше чем в десяти точках: в Уручье,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)