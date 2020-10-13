Блокирование дорог, разгоны и задержания. Что творилось в понедельник вечером в минских спальниках

Источник материала: Tut.by

В понедельник вечером в минских спальниках было нервно. Люди не только выходили в цепи солидарности, но и перекрывали дороги больше чем в десяти точках: в Уручье, Каменной Горке, Зеленом Луге и других микрорайонах. Силовики приезжали в микроавтобусах, задерживали людей во дворах. Был случай, когда автомобилисты замедляли движение автозака. Вот подборка из вчерашнего онлайна .

Уручье

Вечерние активности в Уручье начались с акции солидарности, потом туда приехали силовики в микроавтобусах и уже сами растянулись длинной цепью.





В этот вечер протестующие пытались перекрывать дороги в Уручье по крайней мере дважды, разгонов тоже было несколько. Сначала люди становились на дороги живой цепью, позже — пытались сделать баррикады из скамеек. Вот как это выглядело.





Лебяжий

В Лебяжьем протестующие пытались блокировать движение.

В микрорайон приезжали автобусы с ОМОН. Есть видео, как силовики с дубинками гоняются за протестующими по дворам спальника.

А это — момент жесткого задержания. Неизвестный в балаклаве и шлеме с силой бьет кулаком лежащего на земле человека (тот не сопротивляется).

Каменная Горка

Микроавтобусы с силовиками несколько раз приезжали в Каменную Горку. После очередного разгона некоторые протестующие взялись за перекрытие проезжей части, вот как это выглядело.

Позже в микрорайоне жестко задерживали людей, силовики применили боеприпас, похожий на светошумовую гранату. Прозвучал как минимум один выстрел. Здесь и в целом на Притыцкого автомобилисты периодически замедляли движение.

«Спортивная»

В районе станции метро «Спортивная» также собирались протестующие. Некоторые выходили на проезжую часть.





Читатели сообщали о задержаниях во дворах жилых домов: «Живем на Притыцкого, через дорогу — суд Фрунзенского района. Во двор забежали человек 20 в форме и хватали расходившихся, преследовали пятерых ребят».

«Кунцевщина»

Возле метро «Кунцевщина» неизвестные в балаклавах и шлемах выпрыгнули из обычного легкового автомобиля и ломились в машину рядом. Как рассказали TUT.BY очевидцы, они достали оттутда мужчину и женщину, кто-то в балаклаве сел за руль этого авто и уехал в сторону Каменногорской.

Автомобилисты в этом районе замедляли ход и сигналили. В районе торгового центра «Скала» легковые машины почти заблокировали движение автозаку.

Логойский тракт

Протестующие блокировали Логойский тракт. Из Зеленого Луга позже поступала информация о задержаниях. Например, у торгового центра «Норд-Сити» несколько десятков неизвестных в шлемах, балаклавах с дубинками и оружием задерживали людей — в тот момент акций протеста в этом месте не было.

прямо на перекрестке выскочили из микроавтобуса и побежали задерживать людей. Судя по видео, никакой акции протеста в этот момент в этом месте не было.

Попало на камеру чьего-то смартфона и жесткое задержание велосипедиста. Слышно, что прохожие громко возмущались по этому поводу.

Серебрянка

В этом районе у дороги стояла цепь солидарности, протестующих разгоняли.

Позже на перекресток Рокоссовского и Плеханова приезжали неизвестные в шлемах, балаклавах (некоторые — в спортивных костюмах) и с оружием перекрыли движение.

Были задержания, во время одного из них девушка пыталась отбить у неизвестных мужчину. Ее оттолкнули, и она упала лицом в асфальт. На многих видео, снятых в спальных микрорайонах, слышно: жители домов кричат из окон силовикам: «Что вы делаете?».

Шабаны, квартал у «Риги» и другие районы

В Шабанах кто-то жег покрышки прямо на проезжей части.

Читатели сообщали также, что протестующие пытались перекрывать дороги на Тимирязева, Куйбышева, в Грушевке, на Калиновского, в Чижовке, в квартале у стелы «Минск — город-герой».

Неспокойно было возле торгового центра «Рига», хоть о перекрытиях дорог здесь ничего неизвестно. Там силовики несколько раз разгоняли цепи солидарности, а у ТЦ слышали хлопок, похожий на взрыв светошумовой гранаты.

Люди присылали фотографии авто из окрестностей ТЦ «Рига». Неизвестные в балаклавах, спортивной одежде, бронежилетах и шлемах с дубинками разбили переднее стекло, водителя вытащили из автомобиля, машина с ключом зажигания оставалась стоять на парковке.





Приезжали силовики в микроавтобусах также в Малиновку и в район Мотовелозавода — там тоже были задержания.