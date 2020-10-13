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В Могилеве оппозиционера собирались снова оформлять за акцию протеста, из-за которой его уже судили
13.10.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, утром 13 октября, задержали руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева. На него хотели составить протокол за мирную акцию 17 августа… из-за которой его уже судили,
Милиционеры приехали к Владимиру Шанцеву домой и потребовали, чтобы он проехал с ними — «побеседовать». Про словам оппозиционера, в РОВД на него хотели составить протокол за несанкционированное мероприятие — мирную акцию протеста 17 августа в Могилеве.
Однако Шанцева за участие в этом митинге (и еще трех)
Тогда сотрудники милиции сообщили Шанцеву, что с ним провели «профилактическую беседу», — и отпустили.
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Владимира Шанцева отпустили, сказав, что «провели профилактическую беседу».
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