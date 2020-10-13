В Могилеве оппозиционера собирались снова оформлять за акцию протеста, из-за которой его уже судили

Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, утром 13 октября, задержали руководителя Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева. На него хотели составить протокол за мирную акцию 17 августа… из-за которой его уже судили, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Владимир Шанцев. Фото: mogilev. online

Милиционеры приехали к Владимиру Шанцеву домой и потребовали, чтобы он проехал с ними — «побеседовать». Про словам оппозиционера, в РОВД на него хотели составить протокол за несанкционированное мероприятие — мирную акцию протеста 17 августа в Могилеве.

Однако Шанцева за участие в этом митинге (и еще трех) уже судили — 7 сентября . Тогда судья Литвина признала его виновным и наказала штрафом в размере 30 базовых величин, или 810 рублей.

Тогда сотрудники милиции сообщили Шанцеву, что с ним провели «профилактическую беседу», — и отпустили.