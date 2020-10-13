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В Барановичах суд об отзыве депутата прошел в Ледовом дворце: было много народа. Что решили?

13.10.2020 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 октября в Барановичах прошел суд по гражданскому делу об отзыве депутата. Из-за большого количества заявителей его провели в конференц-зале Ледового дворца, сообщает Intex-press.


На суд, который начался в 9.30 утра, пришло около 30 заявителей и примерно столько же слушателей. Сначала впускали только свидетелей и заявителей, ближе к началу заседания пустили остальных желающих.

Депутат Павел Попко на суд не приехал. Он написал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Представляла его интересы в суде Инна Долмат из Барановичского городского Совета депутатов. В судебном заседании принимала участие прокурор Татьяна Войницкая. Судебное заседание вела судья Светлана Снежко.

В жалобе заявители просили суд признать решение президиума Барановичского городского Совета депутатов от 25 сентября незаконным, нарушающим права заявителей, обусловленные ст. ст. 130 и 131 Избирательного кодекса; обязать Барановичский городской Совет депутатов принять новое решение о созыве собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва по Восточному избирательному округу № 6 Попко Павла Ивановича. Все заявители поддержали заявленные требования.

— Я скажу от лица всех заявителей. Мы, избиратели, сделали все, что было положено: указали мотивы, собрали нужное количество подписей, заявление оформили и подали, пошлину уплатили. И мы не понимаем, почему нам было отказано. Мы хотели поговорить с Павлом Попко по поводу происходящего в стране и в нашем городе, — высказался в прениях один из заявителей Иван Полуянчик.

Некоторые из присутствующих спрашивали, почему все-таки Павел Попко не приехал на суд лично. Некоторые посчитали его отсутствие на суде неуважением. Заявитель Воробьев заявил также ходатайство о том, чтобы Барановичский горисполком предоставил отчет о проделанной работе депутата Павла Попко. Суд ходатайство отклонил.

Представитель Павла Попко, Инна Долмат, заявленные требования не признала и пояснила, что правовых оснований для удовлетворения жалобы не имеется, потому что решение принято правомочным органом.

Решение суда огласили в 15.30. Суд Барановичского района и города Барановичи оставил без изменений решение президиума Барановичского горсовета об отклонении предложения о проведении собрания по отзыву Павла Попко. Жалобу заявителей оставили без удовлетворения.

 
 
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12 октября в Барановичах прошел суд по гражданскому делу об отзыве депутата. Из-за большого количества заявителей его провели в конференц-зале Ледового дворца.
 
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