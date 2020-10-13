Грибник в лесу под Витебском нашел тело пропавшего 20-летнего парня

Источник материала: Tut.by

Двадцатилетний житель Витебска Роман Лазуко, пропавший почти год назад, найден мертвым, сообщает милиция региона.





20-летний Роман Лазуко страдал диабетом первого типа, был инсулинозависим.

Он пропал 14 ноября 2019 года — ушел из дома, и с той поры о его местонахождении ничего не было известно почти год.

9 октября грибник в лесу возле деревни Поляи Витебского района нашел скелетированный труп. Милиция установила, что останки принадлежат пропавшему Роману Лазуко.

От чего умер молодой человек, установят эксперты.