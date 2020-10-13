«До 4 утра не знал, где мама». Минчанку задержали после марша пенсионеров и увезли на Окрестина

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY написал минчанин Сергей, его маму вчера задержали около метро «Академия наук» после марша пенсионеров, когда уже никакого шествия не было. «Маме 59 лет, она пенсионерка, — говорит сын. — Мы договорились встретиться, она ждала, пока я подъеду. К ней подошли сзади и увели в бусик, она успела мне позвонить. Я потом до 4 утра не знал, где она, мотался между РУВД и изолятором». Как стало известно сегодня утром, Нину увезли на Окрестина, теперь ее будут судить за участие в несанкционированной акции.



Фото: TUT.BY

Каждые полчаса Сергей звонит в суд Советского района, чтобы узнать, поступили ли материалы по делу его матери.

— Пока говорят, что материалов нет. Надеюсь, не будут затягивать и в итоге ее не отправят на сутки, — беспокоится сын. — Мы договорились встретиться вчера вечером, возле станции метро «Академия наук», на перекрестке улицы Сурганова и проспекта Независимости. Мне оставалось проехать буквально несколько остановок, как вдруг позвонила мама и сказала, что к ней подошли сзади и увели в бусик, там с ней было еще трое задержанных. Знаю, что мама сделала несколько фото марша, но когда ее задерживали, уже не было никакого шествия.

За участие в «несанкционированном мероприятии» (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) суд может назначить штраф — до 30 базовых величин, или административный арест — до 15 суток. Кому не могут дать сутки? (ст. 6.7 КоАП) беременным женщинам

несовершеннолетним детям

инвалидам I и II группы

женщинам и одиноким мужчинам, у которых на иждивении несовершеннолетние дети или дети-инвалиды

лица, у которых на иждивении находится инвалид I группы

лица, которые ухаживают за престарелым человеком (от 80 лет и старше)

чиновники из кадрового реестра главы государства

депутаты парламента

судьи и народные заседатели

военнослужащие, сотрудники милиции, Следственного комитета, МЧС, Госкомитета судебных экспертиз, ДФР КГК

Дальше Сергей весь вечер и всю ночь мотался между разными РУВД и изолятором на Окрестина, пытаясь выяснить, куда же увезли его мать. Напомним, что по закону, по просьбе задержанного сотрудник милиции сообщает родственникам, работодателю об этом (ч.3 ст. 8.2 ПИКоАП), однако эта норма часто нарушается. Так произошло и в этом случае.

— Я приехал в Советское РУВД, так как мама успела сказать, что их туда везут, там говорят, что у нас такой нет. Поехал в Первомайское РУВД, оно рядом с местом задержания, и там говорят, что такой у нас нет. Тогда я поехал на Окрестина, там тоже отвечают — у нас такой нет. Я до 4 утра не знал, где мама, метался между РУВД и изолятором, чтобы выяснить. В итоге оказалось, что она была все-таки в Советском РУВД, после чего ее увезли на Окрестина. Теперь должен быть суд.

Собеседник говорит, что ни лекарства, ни теплые вещи для мамы не взяли — ни в милиции, ни на Окрестина.

— Сказали, что день приема передач — четверг. Я беспокоюсь, что она была легко одета. А еще у нее поднимается давление, на что мне ответили, мол, у нас есть медпункт, если ей станет плохо — помогут. Раньше маму никогда не задерживали.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», 12 октября было задержано более ста человек. Сколько из них было пенсионеров, не сообщается. Напомним, вчера в Минске и еще нескольких городах прошли марши пенсионеров . Ближе к 21 часам в спальных районах столицы минчане также вышли на протесты , возмущенные применением спецсредств для разгона пенсионеров.