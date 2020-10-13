«Якобы разобрал водомет и дачу Балабы поджег». Адвокат и родные рассказали о жестком задержании мужчины в Минске

Источник материала: Tut.by

Утром 13 октября жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Мужчина, похоже, сильно избит — из РУВД его отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердила его жена Екатерина.



Фото со страницы Максима Хорошина во «ВКонтакте»

По словам женщины, ее мужа задержали около 8.30 утра, когда супруги вместе вышли из дома и садились в машину. К машине подбежали четверо неизвестных.

— Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с 6-м регионом (номерами Могилевской области. — Прим. TUT.BY). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи.

На вопрос девушки, кто они такие, неизвестные ответили, что они «из милиции». По ее словам, у них было оружие — пистолеты. Екатерину завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона, а также сообщили, что автомобиль с Максимом поехал в Первомайское РУВД. Девушка нашла своего мужа там, однако вскоре его отправили в больницу — по ее словам, из-за серьезных травм. В РУВД Екатерине сообщили, что ее муж был задержан в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести, — рассказала жена.

Как сообщил брат Екатерины, Глеб, нос ее супругу, скорее всего, разбили при задержании — на месте задержания была лужа крови. Если Максима били и далее — а по его виду родственники предположили, что у него есть и другие, помимо сломанного носа, травмы, — то это было «либо по пути в РУВД, либо непосредственно там», говорит Глеб.

Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук рассказала, что приехала со всеми необходимыми документами в Первомайское РУВД, однако в дежурной части отказывались сообщить местонахождение ее клиента, а также сначала не давали Книгу замечаний и предложений, чтобы оставить жалобу (однако затем все же ее предоставили).

По словам адвоката, среди травм Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по ее словам, сообщил адвокату, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.

— Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомет, дачу Балабы (Дмитрий Балаба является командиром ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. — Прим. TUT.BY) поджег и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД, — заявила адвокат.

TUT.BY обратился за комментарием по этому случаю в МВД. Там пока не готовы комментировать причины и обстоятельства задержания, пообещали разобраться. Как только мы получим комментарий милиции — обязательно его опубликуем.

Максим Хорошин является совладельцем цветочного магазина «Первый цветной», а также, как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.