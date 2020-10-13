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«Якобы разобрал водомет и дачу Балабы поджег». Адвокат и родные рассказали о жестком задержании мужчины в Минске
13.10.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 13 октября жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Мужчина, похоже, сильно избит — из РУВД его отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Об этом TUT.BY сообщили читатели, информацию подтвердила его жена Екатерина.
По словам женщины, ее мужа задержали около 8.30 утра, когда супруги вместе вышли из дома и садились в машину. К машине подбежали четверо неизвестных.
— Открыли двери, заломили руки мне и Максиму, положили его на землю. Меня с заломленными за спину руками посадили в машину, стояли два авто на парковке с 6-м регионом (номерами Могилевской области. — Прим. TUT.BY). В машине мне сказали опустить голову и не смотреть. Обыскивали нашу машину около 15 минут. Забрали паспорт его, все вещи.
На вопрос девушки, кто они такие, неизвестные ответили, что они «из милиции». По ее словам, у них было оружие — пистолеты. Екатерину завезли за угол, высадили без ключей от машины и телефона, а также сообщили, что автомобиль с Максимом поехал в Первомайское РУВД. Девушка нашла своего мужа там, однако вскоре его отправили в больницу — по ее словам, из-за серьезных травм. В РУВД Екатерине сообщили, что ее муж был задержан в рамках административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
— Максима мы увидели в РУВД в ужасном состоянии, полностью избитым, он был весь в крови, еле шел — его под руки вели двое медиков. Он даже слова не мог произнести, — рассказала жена.
Как сообщил брат Екатерины, Глеб, нос ее супругу, скорее всего, разбили при задержании — на месте задержания была лужа крови. Если Максима били и далее — а по его виду родственники предположили, что у него есть и другие, помимо сломанного носа, травмы, — то это было «либо по пути в РУВД, либо непосредственно там», говорит Глеб.
Адвокат Максима Хорошина Юлия Леванчук рассказала, что приехала со всеми необходимыми документами в Первомайское РУВД, однако в дежурной части отказывались сообщить местонахождение ее клиента, а также сначала не давали Книгу замечаний и предложений, чтобы оставить жалобу (однако затем все же ее предоставили).
По словам адвоката, среди травм Максима отек внутренних органов, отек мошонки, подозрение на перелом в области голени, многочисленные ссадины, у мужчины «полностью отбит весь левый бок». Клиент, по ее словам, сообщил адвокату, что его били дубинками и ногами при задержании, но там разбили только нос, а основное избиение происходило именно в РУВД.
— Кричали, говорит, что он якобы разобрал водомет, дачу Балабы (Дмитрий Балаба является командиром ОМОНа ГУВД Мингорисполкома. — Прим. TUT.BY) поджег и так далее. Но ни по одному официальному документу этот человек в РУВД не числился задержанным. Они сейчас, вполне возможно, появятся. На момент, когда я была в РУВД и уточняла всю информацию, он не был задержан, и мне говорили, что он не содержится в Первомайском РУВД, — заявила адвокат.
TUT.BY обратился за комментарием по этому случаю в МВД. Там пока не готовы комментировать причины и обстоятельства задержания, пообещали разобраться. Как только мы получим комментарий милиции — обязательно его опубликуем.
Максим Хорошин является совладельцем цветочного магазина «Первый цветной», а также, как рассказала его супруга, он дарил цветы женщинам во время их акций протеста и сам участвовал в мирных маршах.
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«Якобы разобрал водомет и дачу Балабы поджег». Адвокат и родные рассказали о жестком задержании мужчины в Минске
Утром 13 октября жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина. Мужчина, похоже, сильно избит - из РУВД его...
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