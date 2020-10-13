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В Минске включают отопление. Как узнать, когда потеплеют батареи в вашей квартире

13.10.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске поэтапно включают отопление. Начали с детских садов и школ, сегодня батареи начинают теплеть в квартирах. Есть боты, которые помогают узнать, когда отопление включат по вашему адресу, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отопительный сезон для столичного жилфонда стартовал 13 октября. Чтобы узнать, когда потеплеют ваши батареи, можно воспользоваться чат-ботами в вайбере и телеграме, а также мобильным приложением 115.бел.

— Для получения информации о дате включения отопления можно воспользоваться несколькими онлайн-каналами. Это заработавший на прошлой неделе бот «Моя Республика» 115.бел в Telegram, чат-бот 115belbot в Viber, а также мобильное приложение 115.бел, зарегистрированные пользователи которого получат push-уведомление о включении отопления по избранным адресам, — рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Подключить все дома планируют в течение трех дней, еще 10 дней отводится на наладку и развоздушивание систем. Жилищные организации и городскую аварийную службу перевели на усиленный режим работы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске поэтапно включают отопление. Начали с детских садов и школ, сегодня батареи начинают теплеть в квартирах. Есть боты, которые помогают узнать, когда...
 
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