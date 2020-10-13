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В Сморгони суд оправдал женщину, на которую составили протокол за участие в неразрешенной акции

13.10.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Сморгонского района прекратили дело об административном правонарушении, которое велось в отношении местной жительницы Людмилы Сульжицкой. Женщину судили за участие в несанкционированном мероприятии, однако судья Дмитрий Домарад пришел к выводу, что вина женщины не доказана, сообщает «Рэгіянальная газета».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Судебное заседание проходило в районном центре 12 октября. До этого на женщину в милиции составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии, которое проходило в Сморгони 20 сентября.

Как рассказал местный правозащитник Алесь Дергачев, Людмила наблюдала за акцией издалека, но все равно на нее составили протокол за активное участие.

Однако во время судебного заседания судья пришел к выводу, что вина Людмилы Сульжицкой не доказана, — и оправдал ее.

Кстати, 10 сентября тот же судья оправдал сморгонского активиста Александра Поплавского, который отсидел семь суток ареста за хулиганство.

Дело было так: 5 августа на избирательном участке № 16 Сморгони мужчина хотел сфотографировать результаты досрочного голосования за тот день. Во время фотографирования у него случился конфликт с председателем комиссии Еленой Отцецкой, которая написала на него заявление в милицию. Якобы молодой человек мешал работе избирательной комиссии.

7 августа Александра Поплавского осудили за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП. Судья Людмила Петрова дала ему 7 суток ареста. Активист с таким решением не согласился и обжаловал его в Гродненском областном суде, который постановил отменить решение Сморгонского районного суда и дело направить на новое рассмотрение уже другому судье — Дмитрию Домараду, который пришел к выводу, что в действиях активиста нет состава административного нарушения.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Судья Дмитрий Домарад пришел к выводу, что вина женщины не доказана.
 
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