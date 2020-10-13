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Отказалась подписывать протокол. Что было в РОВД с женой известного могилевского детского хирурга

13.10.2020 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На задержанную после несостоявшегося марша пенсионеров в Могилеве 67-летнюю Наталью Еловую составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Жена известного детского хирурга Михаила Елового его не подписала. И на видео рассказала, как ее задерживали на рынке, когда она покупала чеснок, и что было в райотделе милиции.

Мы уже рассказывали, что марш пенсионеров в Могилеве, можно сказать, не состоялся. В районе 15.30 около площади возле торгового центра «Атриум» собрались около 15 человек, большинство — женщины разных возрастов.

Пенсионеры быстро разошлись после того, как к ним подошли мужчины в масках, но перед этим прошли вместе вдоль универмага. За ними шли двое мужчин в масках. Также рядом был замечен начальник отделения информации и общественных связей УВД Могоблисполкома Дмитрий Игнатович. Он был в гражданской форме и в маске.


Наталья Еловая рассказывает, что действительно встречалась с пенсионерами в центре города, «чтобы выразить свою гражданскую позицию». Но митинга никакого не было — их было всего 7 женщин и один мужчина, и разговаривали они «о жизни».

— И тут подошли два милиционера. Один нас снимал на видео, другой предупреждал, что нельзя устраивать митинги, мол, расходитесь. Я ответила ему, какие могут быть митинги, если нас тут всего 8 человек стоит. Потом подъехал микроавтобус, и они сделали попытку загнать нас в этот микроавтобус. Мы сопротивлялись, и они от нас отстали.

Затем, говорит Наталья, они пошли по домам. Но она заметила, как недалеко шла еще группка пенсионеров, и двоих женщин пытались затянуть в автозак. Наталья, говорит, шла домой вместе с 84-летней женщиной — от «Атриума» до Центрального рынка. На рынке она купила чеснок, когда подъехал белый автобус, в который ее затащили, не объясняя причины.

Могилевчанку отвезли в Ленинский РОВД, где на нее составили протокол опроса и протокол об изъятии мобильного телефона. Допрашивал ее подполковник Тимур Пахоменко — начальник отдела охраны правопорядка и профилактики.

— Меня сфотографировали, еще какие-то формальности были. В общем, такое впечатление, что я преступница и что меня на большой дороге поймали. Я всю жизнь жила по совести. А сейчас, когда ты стоишь в компании больше трех человек и разговариваешь, ты уже преступник с большой буквы. Мы такое уже проходили — в 1937 году моего деда посадили, дали 10 лет без права переписки. Так он говорил, что его крестьяне жили лучше.

Наталья Григорьевна находится дома, с ней все в порядке.

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Теги: Могилев
 
 
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«Я всю жизнь жила по совести. А сейчас, когда ты стоишь в компании больше трех человек и разговариваешь, ты уже преступник с большой буквы».
 
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