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«В связи с опасениями за свою безопасность». Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уехал в Варшаву
13.10.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сергей Дылевский — единственный член президиума Координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и на свободе, уехал в Польшу. Сейчас он в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
По словам Родненкова, Дылевский «был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность».
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На прошлой неделе стало известно об увольнении Сергея Дылевского «по соглашению сторон» с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.
В разговоре с TUT.BY Дылевский
— В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: «Либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей», — рассказал Сергей Дылевский. На МТЗ он проработал 12 лет.
После этого замдиректора МТЗ Андрей Сусленков обвинил Дылевского во лжи и заявил, что его не увольняли за прогулы или по политическим причинам, ушел сам. Сюжет был показан в эфире
Замдиректора также отметил, что «родители Дылевского как работали, так и работают на заводе».
— Мать Сергея работает практически руководителем в том же цеху, в свое время она привела его за руку. Потом Сергей уволился, потом опять был принят. В течение года практически получил с третьего шестой разряд термиста.
После выборов Сергей Дылевский возглавил стачечный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета. До недавнего времени он был единственным из президиума КС, кто остался в Беларуси и на свободе.
Дылевский провел 25 суток на Окрестина и в Жодино после того, как был задержан 24 августа и на следующий день осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате «МТЗ 97%», которую признали организацией несанкционированного массового мероприятия. 3 сентября Сергея должны были освободить, но вместо этого
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Сергей Дылевский - единственный член Координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси, уехал в Польшу. Сейчас он находится в Варшаве. Об...
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