«В связи с опасениями за свою безопасность». Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский уехал в Варшаву

Источник материала: Tut.by

Сергей Дылевский — единственный член президиума Координационного совета, который до недавнего времени находился в Беларуси и на свободе, уехал в Польшу. Сейчас он в Варшаве. Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Родненкова, Дылевский «был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность».

В комментарии «Нашай Ніве» теперь уже бывший работник МТЗ рассказывал , что ранее по этой же причине увез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Сергея Дылевского «по соглашению сторон» с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

В разговоре с TUT.BY Дылевский заявил , что этот шаг был вынужденным — в противном случае заместитель генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков якобы грозил уволить родителей Дылевского.

— В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: «Либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей», — рассказал Сергей Дылевский. На МТЗ он проработал 12 лет.

После этого замдиректора МТЗ Андрей Сусленков обвинил Дылевского во лжи и заявил, что его не увольняли за прогулы или по политическим причинам, ушел сам. Сюжет был показан в эфире «Беларусь 1» .

Замдиректора также отметил, что «родители Дылевского как работали, так и работают на заводе».

— Мать Сергея работает практически руководителем в том же цеху, в свое время она привела его за руку. Потом Сергей уволился, потом опять был принят. В течение года практически получил с третьего шестой разряд термиста.

После выборов Сергей Дылевский возглавил стачечный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета. До недавнего времени он был единственным из президиума КС, кто остался в Беларуси и на свободе.

Дылевский провел 25 суток на Окрестина и в Жодино после того, как был задержан 24 августа и на следующий день осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате «МТЗ 97%», которую признали организацией несанкционированного массового мероприятия. 3 сентября Сергея должны были освободить, но вместо этого опять осудили — теперь уже на 15 суток за участие в несанкционированном марше.