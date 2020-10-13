Ночью во двор минского РУВД бросили коктейли Молотова, горел служебный автобус

Источник материала: Tut.by

Ночью во двор Советского РУВД бросали коктейли Молотова. Горел служебный автобус. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Беларуси.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Это случилось около 5 часов утра, во двор управления забросили три бутылки с зажигательной смесью.

Один из снарядов попал в служебный автобус, тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, но оно повреждено.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причастные лица.

Как сообщил Следственный комитет, возбудили уголовное дело по части 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) и по части 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса.

Напомним, после воскресного марша по Сети разошлось фото задержанных во дворике именно этого РУВД.



Фото: читатель TUT.BY