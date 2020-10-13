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Ночью во двор минского РУВД бросили коктейли Молотова, горел служебный автобус
13.10.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью во двор Советского РУВД бросали коктейли Молотова. Горел служебный автобус. Об этом
Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Это случилось около 5 часов утра, во двор управления забросили три бутылки с зажигательной смесью.
Один из снарядов попал в служебный автобус, тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, но оно повреждено.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причастные лица.
Как
Напомним, после воскресного марша по Сети разошлось фото задержанных во дворике именно этого РУВД.
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Один из снарядов попал в служебный автобус, тот загорелся. Милиционеры не позволили пламени охватить транспортное средство целиком, но оно повреждено.
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