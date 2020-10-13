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Отопление уже дали в трети жилых домов Минска
13.10.2020 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. Тепло подали в 30% жилых домов Минска, сообщили в официальном Telegram-канале Минского горисполкома.
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"Сейчас проводят работы по развоздушиванию системы отопления и налаживают систему автоматического регулирования", – говорится в сообщении.
Белорусы могут узнать, когда по планам коммунальщиков должно потеплеть в каждом конкретном доме. Для этих целей
Но на всякий случай граждан предупреждают, что фактическая дата включения отопления может не совпасть с заявленной.
Отопление в социально значимых объектах Минска начали включать в минувший понедельник. Подавать тепло в жилые дома столицы начнут с 13 октября. Такую спешку объяснили резким похолоданием, которое ожидается к концу недели.
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Когда батареи станут горячими в конкретном доме, можно узнать у чат-бота службы в мессенджере Telegram, однако создатели бота предупреждают, что фактическая дата...
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