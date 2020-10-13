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Отопление у гродненцев начнут включать на этой неделе
13.10.2020 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 13 окт – Sputnik. В связи с наступлением октябрьских холодов гродненский горисполком принял решение о начале отопительного сезона. Первыми тепло начнут получать детские учреждения, больницы, архивы и библиотеки, затем – квартиры горожан и общежития.
Как сообщают в Гродненском горисполкоме, соответствующее решение было принято 12 октября, так как среднесуточная температура воздуха в Гродно уже несколько дней не превышает отметку в плюс десять градусов.
Согласно решения, с 13 октября отопление должны включить в детских садах, школах и гимназиях, больницах, музеях, в государственных архивах, библиотеках и гостиницах. С 14 октября тепло обещают дать в квартиры горожан, общежития, театры, университеты.
Если тепло вернется и среднесуточная температура будет выше плюс десять градусов, данные объекты переведут в режим протапливания. О включении отопления в офисных зданиях пока речи не идет.
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Обогревать начнут не все здания, а только детские сады, школы, больницы, музеи и жилищный фонд, об административных зданиях речь не идет.
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