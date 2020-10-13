Отопление у гродненцев начнут включать на этой неделе

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 13 окт – Sputnik. В связи с наступлением октябрьских холодов гродненский горисполком принял решение о начале отопительного сезона. Первыми тепло начнут получать детские учреждения, больницы, архивы и библиотеки, затем – квартиры горожан и общежития.

Как сообщают в Гродненском горисполкоме, соответствующее решение было принято 12 октября, так как среднесуточная температура воздуха в Гродно уже несколько дней не превышает отметку в плюс десять градусов.

Согласно решения, с 13 октября отопление должны включить в детских садах, школах и гимназиях, больницах, музеях, в государственных архивах, библиотеках и гостиницах. С 14 октября тепло обещают дать в квартиры горожан, общежития, театры, университеты.

Если тепло вернется и среднесуточная температура будет выше плюс десять градусов, данные объекты переведут в режим протапливания. О включении отопления в офисных зданиях пока речи не идет.

Читайте также:

Пока тепло, но с дождями: точный прогноз погоды в Беларуси на ближайшие дни