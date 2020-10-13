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В МВД сообщили о количестве задержанных в понедельник участников акций протеста
13.10.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций, сообщила
— За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержано 186 граждан, — заявила представитель ведомства.
В понедельник в
Правозащитники
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- За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержано 186 граждан, - заявила представитель ведомства.
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