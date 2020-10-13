В МВД сообщили о количестве задержанных в понедельник участников акций протеста

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 12 октября задержали 186 участников несанкционированных протестных акций, сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



Фото: TUT.BY

— За нарушение законодательства о массовых мероприятиях, совершение иных правонарушений задержано 186 граждан, — заявила представитель ведомства.

В понедельник в Минске , Гомеле , Витебске , Гродно и Бресте проходили марши пенсионеров. И если в регионах силовики ограничивались в основном предупреждениями о том, что акция не санкционирована, то в столице они использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны . Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Прошли жесткие задержания.

Правозащитники сообщали о более чем 70 задержанных.