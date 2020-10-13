Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений в Беларуси 12 октября было задержано 186 человек, сообщили в МВД.

В Минске мероприятие началось на площади Независимости возле Красного костела. Собравшиеся там пенсионеры двинулись по проспекту Независимости до станции метро "Академия наук", где их остановили правоохранители . Для разгона протестующих силовики использовали перцовые баллончики, пиротехнику, светошумовые патроны и слезоточивый газ.

Во время марша были временно закрыты станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук", в городе образовались девятибалльные пробки.

Напомним, в воскресенье очередная акция протеста завершилась разгоном митингующих. Митингующие 11 октября двигались несколькими колоннами, но им везде препятствовали сотрудники ОМОН и люди без опознавательных знаков с дубинками. Гражданам так и не удалось собраться в одну большую группу. Местами стычек стали улицы Немига, Кальварийская и еще несколько точек в центре города, а также район, прилегающий к станции метро Пушкинская.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).

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