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МВД рассказало о количестве задержанных на "Марше пенсионеров"
13.10.2020 15:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт – Sputnik. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений в Беларуси 12 октября было задержано 186 человек, сообщили в МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске мероприятие началось на площади Независимости возле Красного костела. Собравшиеся там пенсионеры двинулись по проспекту Независимости до станции метро "Академия наук", где их
Во время марша были временно закрыты станции метро "Площадь Якуба Коласа" и "Академия наук", в городе образовались девятибалльные пробки.
Напомним, в воскресенье очередная акция протеста завершилась разгоном митингующих. Митингующие 11 октября двигались несколькими колоннами, но им везде препятствовали сотрудники ОМОН и люди без опознавательных знаков с дубинками. Гражданам так и не удалось собраться в одну большую группу.
Акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа, после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов).
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Очередные акции протеста прошли в Минске и других городах страны накануне: на этот раз на улицы вышли пенсионеры.
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