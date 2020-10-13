«За это время мы стали другими». Монологи пенсионеров, которые выходят на протесты

Источник материала: Tut.by

Вчера на марш пенсионеров в Минске собралось больше тысячи человек. Протестующие прошлись по проспекту с цветами, плакатами, поделками, некоторые даже с пирожками. Марш закончился жестким столкновением: бабушки решились отбить задержанных студентов и не отступали даже после светошумовых патронов и перцового газа, которые использовали силовики. Во время марша мы спросили пожилых людей, что они думают о ситуации в стране, почему выходят, какую пенсию считают достойной.

В этот раз пенсионеров на марш пришло намного больше, чем в прошлый понедельник. Если тогда их было около 200, то сейчас собралось больше тысячи. Несколько раз колонна останавливалась — ждали тех, кто не может идти быстро. Весь маршрут — от Красного костела до БНТУ — пожилых людей сопровождали силовики, но бабушки этого не испугались.

Наши читатели, кстати, часто спрашивают, как пенсионеры узнают о марше. Спросили их и рассказываем: активно пользуются телеграмом, состоят в тематических «протестных» чатах, сидят в соцсетях, у многих — такие же политически активные дети.

А теперь о том, почему пожилые люди выходят на протесты.

Монолог пенсионерки, которая выходит ради внуков, чтобы они не уезжали из страны





В колонне замечаем протестующую с плакатом «Это наш лес, а не твоего арабского дружка!». Это идет инженер Зоя Григорьевна, ей 67 лет. До выхода на пенсию у нее «была фирма», женщина занималась благоустройством города. Она рассказывает, почему выбрала такой лозунг и с какой целью выходит на митинги.

— Мои родные места — за Логойском, Плещеницами. Я приехала туда собирать грибы и, как нищая, хожу под забором у барина, никто не имеет права туда зайти — там забор, собаки, колючая проволока. Прекраснейшие места, но на этих землях — ничего, просто подарено арабскому другу, отдано на 100 лет в аренду для охоты [речь идет об этом ].

Я хочу, чтобы мои внуки не хотели уезжать отсюда, а жили здесь. Мой старший внук работает в Америке — я его не вижу уже четыре года. Он молодой, талантливый айтишник, что ему сегодня здесь делать? Подрастают двое моих внуков — и они уже смотрят, куда бы отсюда уехать.











Школьники гимназии №23 машут протестующим пенсионерам.

Белорусский народ терпеливый, но терпение заканчивается. Люди видят, что молодежь отсюда стремится уехать, работать негде.

Мы, пенсионеры, тоже хотим достойной жизни. Что это в моем представлении? Возможность проработать всю жизнь, а потом получать достойную пенсию. Но мы можем и потерпеть — понимаем, что страна в такой экономической яме, что сейчас не до пенсионеров, поэтому согласны получать меньше 200 долларов, только чтобы все поменялось. Чтобы была парламентская республика, чтобы не было узурпаторов, чтобы было разветвление власти, чтобы ввели антикризисную политику.

Как и весь народ, я — за справедливые выборы, за то, чтобы страна была свободная. Наша Беларусь расположена в центре Европы, она может быть самодостаточной и цветущей, а не какой-то бедной и загнанной республикой. У нас есть ресурсы, трудолюбивый народ и желание. Я ни разу не голосовала за Лукашенко, когда впервые его увидела по телевизору, у меня было страшное неприятие к нему. Я уже ждала, чтобы это закончилось.

Монолог художницы, у которой дети покидают страну, «потому что страшно оставаться»





По пути встречаем женщину с флагом Армении. Это Татьяна, ей 61 год, она художник-монументалист. У Татьяны муж — армянин. Выбор флага объясняет просто: любит армянский народ за мужество и хотела поддержать страну во время конфликта в Нагорном Карабахе. Но Татьяна не может быть равнодушна и к ситуации в своей стране — в Беларуси.

— Я все время выхожу, нет сил это терпеть. Хочется перемен, чтобы дети жили в нормальной стране — не в такой, как мы сейчас оказались. У меня трое детей и их здесь нет. Две дочки живут в Америке, третья собирается уезжать на Кипр, потому что страшно оставаться. Она активно участвует в протестах и говорит, что даже дома боится находиться одна.

Все годы, когда президент был у власти, мне было стыдно. Я помню Машерова, я его лично видела, была на приеме, есть с чем сравнивать — тогда Беларусь все уважали, а когда пришел Лукашенко — все изменилось.





В воскресенье был ужас! Как можно относиться к этой жестокости? На мой взгляд, это уже агония. В этом году протест стал таким массовым, потому что все видели, что он проиграл, все видели, сколько людей пришло и как мы голосовали.

За это время мы все так сплотились, стали другие! Люди уже осознанно будут голосовать за нового лидера, не может повториться то, что было раньше. Все осознали свою ошибку.

Монолог режиссера-постановщика из филармонии, который не хочет быть униженным





А вот колоритный участник — в майке с орнаментом, трубой, трещотками, на поясе у него что-то вроде портативной колонки. Это Николай, ему 79 лет. Он бывший научный сотрудник лаборатории БГУ, режиссер-постановщик Белгосфилармонии. На фото мужчина выглядит немного растерянно — снимок сделан уже после того, как силовики применили спецсредства. До этого момента настроение у Николая было праздничное, своими трещотками он выстукивал ритм кричалки «Жыве Беларусь».

— Я счастливый, потому что сегодня вышло столько пожилых. Сколько можно людей гонять? Это же те люди, которые потеряли в войну своих родителей, а сейчас — детей. Сегодня они идут со слезами на глазах. Нельзя допускать разгонов, это бесчеловечно.













Я выхожу каждое воскресенье, чтобы наших людей не мучали. Я против этой власти и всегда голосовал за других, не за Лукашенко. Он сделал много неплохого, но нельзя нас унижать за то, что мы вышли на протест — мы тоже многое сделали для страны. Он сам стал под бело-красно-белым флагом, принял присягу — а сейчас ганьбіць гэты сцяг. Бело-красно-белый флаг — это наша история. Говорят, «его носили полицаи» — так это было под гнетом.

Мы выходим без автомата, без машин, с цветами — это такое счастье! Надо молиться богу, что наконец-то люди проснулись. Когда тебе 79 лет, так хочется быть счастливым!

Страну новый президент не развалит, а, наоборот, сплотит. Я был в странах, которые пережили революции, и могу сказать, что мы будем жить еще лучше. Мы должны в это верить.

Монолог пенсионерки, которая просит бороться за свободу, «потому что у нас ее не было никогда»





В колонне идут две женщины. Ольга с красным шарфом только год в статусе пенсионерки, она взяла с собой 84-летнюю маму — Евдокию Борисовну. Евдокия 51 год играла на скрипке в Купаловском театре, последние события там называет своей болью.

— Я работала до 75 лет в театре, и могла бы оставаться там до сих пор, но мне захотелось поездить по миру, посмотреть, как люди живут. Белорусский пенсионер не может позволить себе путешествовать, но если он подрабатывает, тогда можно собрать денег и куда-то поехать. Я ездила с поддержкой дочки и внука. Получила огромное удовольствие!

События в стране побуждают наших людей выходить на митинги, высказывать свое мнение. Сейчас это только воля народа. Главное требование — освободить всех политических заключенных и убрать нашего любимого [президента], естественно. Ему уже пора отдохнуть.

Бело-красно-белый флаг — это для меня не новость, это наш флаг. Когда мы ставили «Павлинку» в 90-х на гастролях, актеры выходили с ним на сцену. Читала, что как раз бело-красно-белый флаг и есть первый белорусский, а красно-зеленый появился, когда Беларусь стала одной из советских республик.





Всех всколыхнули выборы. Пережить это было невозможно. То, что происходило на Окрестина, — это ужасно. Вот силовики приходят из изоляторов домой — что говорят женам, детям, мамам? Как они живут после этого?

Когда я выглядывала с балкона в Минске во время маршей, просила людей подойти, бросала им шоколадки, кричала им. Просила, чтобы они только ходили, чтобы не останавливались. Я писала в Facebook: «Вы нам нужны, мы от вас зависим, вы должны добиваться свободы». Свобода — это самое главное для человека, потому что у нас ее не было никогда.



