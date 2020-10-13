Правозащитники обратились к главе МВД по поводу применения спецсредств на марше пенсионеров

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники выступили с заявлением министру внутренних дел Юрию Караеву по поводу применения светошумовых патронов и газа в отношении участников марша пенсионеров 12 октября.





Заявление подписали пять организаций: РОО «Правовая инициатива», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве „Хьюман Константа“», ПУ «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», ЧСИУ «Центр по продвижению прав женщин».

"(...) 12.10.2020 сотрудники органов внутренних дел применили насилие и специальные средства, в частности светошумовые патроны и слезоточивый газ в отношении мирных демонстрантов пожилого возраста на мирном митинге пенсионеров в Минске. Сотрудники органов внутренних дел прекрасно понимали, что у значительной части людей пожилого возраста есть болезни сердечно-сосудистой системы, в связи с чем сильный стресс (например реакция на взорвавшуюся рядом светошумовой патрон) или реакция на слезоточивый газ в связи с нехваткой кислорода и жжения глаз может повлечь резкое повышение артериального давления, инфаркт, другие последствия для здоровья, в том числе необратимые.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома объяснил использование на митинге, где основная часть присутствующих — люди пожилого возраста, агрессией в адрес правоохранителей. Тем не менее в социальных сетях размещено множество видео, позволяющих судить о том, что агрессия, которой было бы соразмерно применение соответствующих специальных средств, была практически невозможна.

Люди приближались к сотрудникам милиции и служебному транспорту только потому, что ранее были произведены произвольные задержания. В ответ им без предупреждения распылили газ в лицо . Уже после того, как люди отошли так, что можно было отъехать, были произведены выстрелы. Видеозапись с Telegram-канала “Белсат” свидетельствует о том, что был как минимум еще один случай излишнего применения газа без предупреждения. На этом видео с Telegram-канала “Радыё Свабода — Беларусь” можно увидеть использование специальных средств, похожих на петарды либо светошумовую гранату. Похожий момент зафиксирован на видео с Telegram-канала “TUT.BY новости.” На этом же канале размещено видео с другим случаем применения специального средства, похожего на светошумовую гранату. Еще один случай можно увидеть на этом видео . К сожалению, есть те, кто начал плохо себя чувствовать в связи с таким стрессом.

На данный момент нет никаких доказательств того, что люди пожилого возраста были вооружены, могли применить насилие, тем более такое, с которым сотрудник органов внутренних дел не справится без специальных средств. (...)

Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – пакт) гарантирует право на свободное выражение своего мнения.

Статья 21 пакта гарантирует право на мирные собрания.

Согласно п. 3 ст. 19 пакта право на свободное выражение своего мнения может быть сопряжено с некоторыми ограничениями, которые должны быть установлены законом и являться необходимыми:

a) для уважения прав и репутации других лиц;

b) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Исходя из ст. 21 пакта пользование правом на мирные собрания не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.

До сих пор государственными органами не приведено надлежащих обоснований, почему мирные до появления сотрудников органов внутренних дел массовые собрания могли бы нарушить права и свободы других лиц или создать угрозу для общественной безопасности или общественного порядка, почему массовое применение насилия и специальных средств для разгона участников мирных собраний с последующим привлечением к ответственности части из них были необходимы в демократическом обществе и соразмерны интересам государственной или общественной безопасности, публичного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц, как требуется статьями 19 и 21 пакта.

Таким образом, массовое применение насилия в отношении мирных демонстрантов является незаконным и недопустимым. В частности, это касается мирных демонстрантов пожилого возраста. Бросая светошумовую гранату или распыляя газ в сторону демонстрантов, сотрудник органов внутренних дел осознает, что он подвергает особой опасности их здоровье и даже жизнь по вышеописанным причинам.

Сотрудники органов внутренних дел, присутствуя на мирных собраниях, обязаны охранять демонстрантов от провокаторов и каких-либо иных опасностей, но не создавать нарушений общественного порядка своими действиями путем применения насилия и специальных средств к основной части демонстрантов.

В соответствии с руководством БДИПЧ ОБСЕ «Права человека и обеспечение правопорядка во время публичных собраний» сотрудники милиции должны содействовать даже спонтанному (несогласованному с властями) мирному собранию и стабилизировать ситуацию. Обязанность сотрудников милиции – обеспечить мирный характер собрания и безопасность их участников.

Митинг пенсионеров проходил мирно. Никакого нарушения общественного порядка до появления сотрудников органов внутренних дел не было.

Считаем, что именно агрессия со стороны сотрудников органов внутренних дел по отношению к мирным пенсионерам и применение спецсредств стали катализатором вечерних протестов с остановкой транспортных средств и последующими событиями.

В связи с вышеизложенным мы требуем:

незамедлительно прекратить насилие в отношении участников мирных собраний;

проверить факты необоснованного применения специальных средств и подвергания риску жизни и здоровья участников мирных собраний в пожилом возрасте.