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В четверг в Лошицу не будет ходить троллейбус № 6. Что взамен?
13.10.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На участке Игуменского тракта укладывают асфальт. В связи с этим временно троллейбусы № 6 заменят автобусами. Об этом
В четверг 15 октября от вокзала в Лошицу не будут ходить троллейбусы № 6. Их временно заменят автобусами № Т6.
Это связано с ремонтом — на Игуменском тракте (от улицы Чижевских до Янки Лучины) укладывают асфальт.
Пассажиры с проездными на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, смогут ехать без дополнительной оплаты в автобусах маршрута № Т6.
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На участке Игуменского тракта укладывают асфальт. В связи с этим временно троллейбусы № 6 заменят автобусами. Об этом сообщает «Минсктранс».
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