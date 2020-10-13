В четверг в Лошицу не будет ходить троллейбус № 6. Что взамен?

Источник материала: Tut.by

На участке Игуменского тракта укладывают асфальт. В связи с этим временно троллейбусы № 6 заменят автобусами. Об этом сообщает «Минсктранс».

В четверг 15 октября от вокзала в Лошицу не будут ходить троллейбусы № 6. Их временно заменят автобусами № Т6.

Это связано с ремонтом — на Игуменском тракте (от улицы Чижевских до Янки Лучины) укладывают асфальт.

Пассажиры с проездными на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, смогут ехать без дополнительной оплаты в автобусах маршрута № Т6.