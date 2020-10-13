Законно ли применять во время маршей боевое оружие, водометы и газ? Объясняет полковник милиции в отставке

Источник материала: Tut.by

Силовики в последние дни на акциях протеста стали действовать более брутально: использовали против людей пожилого возраста слезоточивый газ и светошумовые патроны , в воскресенье в том числе были и водометы. Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально, и предупредил о том, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие. Это все законно? Объясняет Владимир Шиенок, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке.





— Кто решает, когда можно применять спецсредства, а когда нет?

— Порядок применения оружия, как и физической силы, а также специальных средств, к которым относятся дубинки, наручники, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другое — регулируется нормами главы 5 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

Так, статьей 26 определены условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Очень важный момент: в первой части статьи говорится, что сотрудник органов внутренних дел при выполнении задач по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств применяет физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику, если иными способами выполнение этих задач не представляется возможным. Другими словами, если, к примеру, пять специально подготовленных сотрудников задерживают одного человека, причем более слабого физически, то нет нужды избивать его дубинками или травить газом, потому что у них у пятерых силы, как минимум, в пять раз больше.

Владимир Шиенок, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции в отставке. Фото: law.bsu.by

Физическая сила, специальные средства и так далее применяются по усмотрению сотрудников органов внутренних дел — то есть они сами принимают решение, исходя из складывающейся ситуации, но в случаях, предусмотренных законом. Важно, что применению этого всего должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого спецсредства применяются, предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни граждан или может повлечь иные тяжкие последствия. Об этом прямо говорится в части второй 26 статьи этого закона.

Если разобрать Гродно не распыляли — применили против ее отчима, он вел себя агрессивно">случай в Гродно с 13-летней девочкой и ее отчимом, то какая там была опасность для сотрудников и иных граждан, зачем применили спецсредтва?

К тому же, согласно статье 28 закона «специальные средства запрещается применять в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан». (Напомним, девочка говорит , что в какой-то момент силовики стали распылять газ. Ранее в милиции поясняли , что газ на 13-летнюю девочку в Гродно не распыляли — применили против ее отчима, потому что он вел себя агрессивно. — Прим.TUT.BY).

И, наконец, после применения спецсредств, сотрудник внутренних дел в случае необходимости должен оказать помощь людям, а на гродненском примере мы видим на видео, как девочку волокут по асфальту.

По закону сотрудник органов внутренних дел не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения специальных средств, если не превышены пределы необходимой обороны или меры, необходимые для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям сотрудников органов внутренних дел в случаях, когда ненасильственными способами это сделать невозможно. Однако, в случае в Гродно, на мой взгляд, применение газа не диктовалось ситуацией.

— Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально, и предупредил, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.

— В статье 29 данного закона говорится, что сотрудник внутренних дел имеет право на применение оружия, то есть на производство выстрела из него в случае нападения на него или иного гражданина, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности. Иными словами, оружие можно применять, если на сотрудника нападает вооруженный человек — вооруженный, например, ножом. Но если бабушка с зонтиком нападает на сотрудника или подросток, а сотрудник физически здоровее — в этом случае ему ничего не угрожает.

Оружие также может применяться в отношении нападающего в составе группы или нападения с применением оружия или взрывов, поджогов и иных общеопасных способов, использованием транспортных средств, машин или механизмов, на жилые помещения или иные законные владения граждан, помещения, иные объекты организаций, войсковой или служебный наряд органов внутренних дел, на лиц или объекты, охраняемые органами внутренних дел. Простыми словами, сотрудники ОВД могут использовать оружие, если толпа людей нападает на магазины, квартиры, здания органов внутренних дел, охраняемые объекты, на войсковой или служебный наряд. Но они могут использовать оружие только, чтобы отразить нападение. Если люди стоят, идут, их действия не угрожают жизни и здоровью других людей и вдруг в отношении них применяются спецсредства или оружие, то, конечно, это уже совсем другая ситуация.

Также милиция может применять оружие против совершающего захват и удержание человека в качестве заложника, если у сотрудника внутренних дел забирают оружие или боевую или специальную технику и нападают, чтобы забрать ее, если люди застигнуты при совершении этих преступлений и для того, чтобы предотвратить какое-то более тяжелое преступление. Милиционер с помощью оружия имеет право позвать на помощь, обезвредить опасное животное, остановить машину, стреляя по колесам, если водитель отказывается останавливаться.

В законе сказано, что оружие, как, впрочем, и спецсредства, можно использовать и в других случаях, определяемых президентом Республики Беларусь. Но в таком случае должен быть соответствующий письменный документ. Указ, например, где четко конкретизируются соответствующие вопросы.

Однако, надо понимать, что запрещается применять или использовать оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние. Нельзя применять оружие в толпе. Допустим, кто-то один из толпы реально опасен, и милиционер начинает по нему стрелять, но рядом стоят другие люди, которые могут пострадать, — в таком случае оружие применять нельзя, следует принять иное решение.

Также запрещено применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан. То есть, если женщина, например, сама вооружена ружьем и целится в сотрудника внутренних дел, он может применять оружие, но если этого нет, то оружие применять нельзя.

Применение боевого оружия — это крайняя мера, когда нет возможности пресечь тяжкое преступление иными способами. Но боевое оружие не всегда используется на поражение, бывает, достаточно только его демонстрации или предупредительного выстрела в воздух. Важно помнить, что оружие не должно применяться с целью причинения смерти! Это может быть вынужденным результатом, но не самоцелью!

Что касается боевой и специальной техники, то она применяется только при защите граждан от нападения, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения, обеспечения режима чрезвычайного положения или иных случаев, определяемых президентом Республики Беларусь. То, что у нас на улицах БТРы — возможно, им дал приказ президент, но должен быть письменный нормативно-правовой документ.

— Замминистра обращал внимания, что протестующие жгут покрышки. Какая в этом опасность?

— То, что на улицах жгут покрышки, не является достаточным основанием для применения огнестрельного оружия. К тому же, давайте разберемся: до этого, что, сотрудники не применяли оружие? Применяли. Те же резиновые пули. Оружие может стрелять резиновыми пулями, а может, — боевыми. И если применяют оружие и стреляют резиновыми пулями, то нельзя стрелять по жизненно важным органам, как и нельзя разбрызгивать газ в глаза. Во всех случаях, когда избежать применения силы и спецсредств невозможно, сотрудник внутренних дел обязан стремиться причинить наименьший вред жизни, здоровью, чести, достоинству, имуществу граждан, а также принять меры по оказанию пострадавшему медицинской и иной необходимой помощи. Это требование закона.

В статье 28 закона описано, что специальные средства можно применять для отражения нападения на сотрудников внутренних дел и граждан. Да, в этой статье также указано, что специальные средства можно применять для пресечение групповых нарушений общественного порядка. На этот пункт можно сослаться, но чисто формально, так как то, что я вижу в интернете, слышу от очевидцев, вижу на улицах — типовое нарушение участников шествий в том, что у них нет разрешения на проведение массового мероприятия. Но это уже политический вопрос. Фактический запрет на массовые мероприятия и последующие репрессии в отношении протестующих и просто случайных граждан — это тупик и, чтобы из него выйти, нужно немедленно прекратить необоснованное насилие со стороны сотрудников внутренних дел. Для этого нужно строго соблюдать закон. Нельзя, например, избивать обычных прохожих, которые просто идут по улице.





— В каком случае можно использовать водомет?

— Водомет — это спецтехника и ее использование определяется статьей 30 закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь». Повторю еще раз, водомет можно использовать для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, если пресечь это нападение иным способом не представляется возможным, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного нападения, подавления сопротивления вооруженных лиц, обеспечения режимов чрезвычайного положения и военного положения и в случаях, определяемых президентом. Ни одного из указанных оснований у нас пока не наблюдается. Значит, для применения водомета должен быть специальный нормативно-правовой акт президента, если таковой имеется, тогда сотрудники ОВД освобождаются от ответственности за неправомерное применение этой техники. Но просто так поливать водой или краской из водомета, тем более, случайных прохожих, неправомерно.