«Представляет угрозу жизни». В Светлогорске закрывают аварийный путепровод

Источник материала: Tut.by

Путепровод через железную дорогу на улице Шоссейной в Светлогорске с 15 октября окончательно закроют для всех видов транспорта и пешеходов, сообщает ranak.me.





В Светлогорском райисполкоме считают, что состояние путепровода создает «угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан».

Путепровод был спроектирован в 1991 году. Монтажом конструкций путепровода занимался минский «Мостоотряд № 88», насыпь и подъездные пути сооружали специалисты СУ-112 светлогорского строительного треста № 20. Ввели в эксплуатацию сооружение 1 декабря 1994 года.





Но уже через несколько лет путепровод вдруг стал ветшать, несущие опоры постепенно разрушались. Оказалось, что построен он был с многочисленными нарушениями. Об этом стало известно в результате экспертизы, проведенной в 2014 году.

По предварительной оценке специалистов, стоимость капитального ремонта путепровода в Светлогорске может превысить 1 млн рублей.