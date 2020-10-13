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«Представляет угрозу жизни». В Светлогорске закрывают аварийный путепровод
13.10.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Путепровод через железную дорогу на улице Шоссейной в Светлогорске с 15 октября окончательно закроют для всех видов транспорта и пешеходов,
В Светлогорском райисполкоме считают, что состояние путепровода создает «угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан».
Путепровод был спроектирован в 1991 году. Монтажом конструкций путепровода занимался минский «Мостоотряд № 88», насыпь и подъездные пути сооружали специалисты СУ-112 светлогорского строительного треста № 20. Ввели в эксплуатацию сооружение 1 декабря 1994 года.
Но уже через несколько лет путепровод вдруг стал ветшать, несущие опоры постепенно разрушались. Оказалось, что построен он был с многочисленными нарушениями. Об этом стало известно в результате экспертизы, проведенной в 2014 году.
По предварительной оценке специалистов, стоимость капитального ремонта путепровода в Светлогорске может превысить 1 млн рублей.
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Состояние путепровода создает «угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан».
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