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Данные Минздрава: 536 новых случаев коронавируса за сутки
13.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает
Выздоровели и выписаны 77 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 374 за сутки). Всего проведено 2 млн 095 тыс. 917 тестов — за последние сутки 8487.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов — 5 человек за сутки.
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В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19.
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