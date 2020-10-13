Данные Минздрава: 536 новых случаев коронавируса за сутки

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава . Прирост за последние сутки составил 536 случаев.

Выздоровели и выписаны 77 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 374 за сутки). Всего проведено 2 млн 095 тыс. 917 тестов — за последние сутки 8487.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов — 5 человек за сутки.