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Данные Минздрава: 536 новых случаев коронавируса за сутки

13.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за последние сутки составил 536 случаев.

Выздоровели и выписаны 77 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 374 за сутки). Всего проведено 2 млн 095 тыс. 917 тестов — за последние сутки 8487.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 906 пациентов — 5 человек за сутки.

 
 
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В Беларуси на 13 октября зарегистрированы 84 тыс. 524 человека с положительным тестом на COVID-19.
 
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