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За звонок о готовящихся взрывах и беспорядках в Минске будут судить жителя Могилевского района

13.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности возбудили в отношении жителя агрогородка Вейно под Могилевом. Он 14 августа звонил в милицию и говорил, что в универмаге и магазине Минска якобы готовятся массовые беспорядки с избиением людей, поджогами, взрывами, сообщает Генпрокуратура.


Фото: jeshoots.com

Дело уже направлено в суд. По его материалам, житель Вейно 14 августа около 20.00 несколько раз звонил с мобильного телефона по номеру 102. Мужчина был пьян. Он говорил о якобы готовящихся массовых беспорядках, которые будут сопровождаться избиением людей, поджогами, взрывами в одном из универмагов Минска и в магазине.

Обвиняемый признал вину.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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