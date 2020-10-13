За звонок о готовящихся взрывах и беспорядках в Минске будут судить жителя Могилевского района

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности возбудили в отношении жителя агрогородка Вейно под Могилевом. Он 14 августа звонил в милицию и говорил, что в универмаге и магазине Минска якобы готовятся массовые беспорядки с избиением людей, поджогами, взрывами, сообщает Генпрокуратура.



Фото: jeshoots.com

Дело уже направлено в суд. По его материалам, житель Вейно 14 августа около 20.00 несколько раз звонил с мобильного телефона по номеру 102. Мужчина был пьян. Он говорил о якобы готовящихся массовых беспорядках, которые будут сопровождаться избиением людей, поджогами, взрывами в одном из универмагов Минска и в магазине.

Обвиняемый признал вину.