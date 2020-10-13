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В Могилеве вот-вот включат отопление. Рассказываем, где и когда

13.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 14 октября начнется отопительный сезон, сообщили в горисполкоме. То есть уже завтра начнут включать отопление в детских садах, школах, больницах. А 15 октября, в четверг, — в квартирах и домах.


Фото с сайта gorodkirov.ru

Отопление будут включать поэтапно, так что на полное подключение жилого сектора или соцобъектов в Могилеве может понадобиться до 5 дней.

Включение отопления связано с прогнозом погоды: по данным Могилевоблгидромета, с середины недели заметно похолодает, по ночам будут заморозки.

Предыдущий отопительный сезон начался 27 сентября 2019 года и завершился 29 апреля. То есть он продлился 215 дней, или 7 месяцев и 2 дня — с перерывом — и стал рекордно длинным за последние годы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Предыдущий отопительный сезон начался 27 сентября 2019 года и завершился 29 апреля. Он стал рекордно длинным за последние годы.
 
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