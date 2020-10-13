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Гражданина России избили при задержании и показали по ОНТ, якобы он блокировал движение

13.10.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летнего Антона Урюпина накануне показали по белорусским телеканалам в сюжете, посвященном акциям протеста. Молодой человек с залитыми перцовым газом глазами и разбитым лицом среди прочих на камеру называет свои имя и фамилию, а также дату рождения. Диктор, озвучивавший сюжет, заявляет, что эти люди «обвиняются в массовых беспорядках и экстремизме». Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с мамой Антона и выяснили обстоятельства произошедшего.


Антон Урюпин в сюжете на «Беларусь 1»

Антон Урюпин — гражданин России, 15 лет живет в Беларуси, работает в ИТ-сфере. Коллеги говорят про Антона, что он «топовый devops-специалист».

Мама Антона Людмила рассказала журналистам, что сын позвонил ей в воскресенье вечером из машины скорой помощи. Сказал, что из Ленинского РУВД его везут в больницу. Родные тут же поехали туда.

— Вид был ужасный, мы думали, что и нос, и ребра сломаны, на голове кровоподтеки, гематомы по всему телу. Я когда увидела его, чуть сознание не потеряла. У девушки Антона случилась истерика.

Видео: телеграм-канал ОНТ

Открыть/скачать оригинал видео (4.09 МБ)

Женщина говорит, что сыну брызгали в лицо перцовый газ и у него теперь ожог роговицы глаза. В больнице парню провели полное обследование — ребра и кости целы, подозрение на ЧМТ.

Людмила уверяет, ее сын в протестах не участвовал. 11 октября вечером он с двумя друзьями недалеко от станции метро «Пушкинская» был в кафе. Силовики напали на них, когда ребята уже шли к машине. Женщина говорит, что сыну все травмы нанесли при задержании — его избивали пять человек. Потом отвезли в Ленинский РУВД.

— Как сказал нам сотрудник милиции, который сопровождал его в скорой, в отделении у Антона только успели спросить, кто он. Сын путал слова, неадекватно отвечал — даже милиционеры заметили, что «по голове сильно настучали».

Женщина говорит, что на сына даже не составили протокол — он не мог отвечать на вопросы.

— Сначала угрожали, что он будет в больнице под конвоем, но сотрудник милиции уехал, когда узнал, что сыну как минимум неделю придется тут провести. Пока его никто не допрашивал, — говорит Людмила.

Женщина переживает не только по поводу уголовного дела, которое могут завести на сына, но и из-за возможной депортации. Антону Урюпину уже звонили из отдела по гражданству и миграции Московского РУВД.

Как ранее сообщало МВД, во время акций протеста 11 октября были задержаны 713 человек, 570 из них до суда оставили под стражей.

 
 
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28-летнего Антона Урюпина накануне показали по белорусским телеканалам в сюжете, посвященном акциям протеста. Молодой человек с залитыми перцовым газом глазами и...
 
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