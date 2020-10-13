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Отопительный сезон в Витебске начнется с 15 октября

13.10.2020 19:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 13 окт – Sputnik. Отопительный сезон стартует с 15 октября в Витебске в связи с понижением температуры наружного воздуха, сообщили в местном горисполкоме.

© Pixabay
Отопление уже дали в трети жилых домов Минска

Включать отопление для различных жилищно-эксплуатационных управлений города планируют в течение трех дней.

"В первую очередь с 15 октября будет включено отопление в детских, дошкольных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, объектах социального обеспечения, музеях, архивах, библиотеках", – отметили в исполкоме.

С 16 октября планируется постепенно включать отопление в жилых домах, общежитиях, гостиницах и учебных учреждениях.

Согласно графику первыми 16 числа к отоплению будут подключены ЖЭУ № 1, 9, 16, 19, 22, 24 и 28. 17 октября тепло получат ЖЭУ № 5, 8, 14, 21. 18 октября начнут отпаивать поселок Тулово, домоуправление КУППСП "Витебскоблсельстрой", гостиницы, общежития, учебные учреждения, поселок Кировский. В течение 17 и 18 октября к отоплению будут подключены общежития и товарищества собственников.

В горисполкоме подчеркнули, что при температурах наружного воздуха выше +10°С тепло будет подаваться в режиме протапливания.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы, поликлиники и другие общественные учреждения фонд.
 
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