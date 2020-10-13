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Освободили еще двух фигурантов PandaDoc. Под стражей остается один сотрудник
13.10.2020 19:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13 октября изменена мера пресечения двум фигурантам
11 сентября всем четверым задержанным
По мнению защиты, невиновность сотрудников PandaDoc подтверждается юридической экспертизой авторитетной компании «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел». Дело расследуют в Центральном аппарате Следственного комитета.
13 октября изменена мера пресечения на подписку о невыезде главному бухгалтеру компании Юлии Шардыко и HR Владиславу Михолапу. Как сообщают адвокаты, в ближайшее время они будут дома.
Первым на свободу
Рабцевич также сказал, что намерен продолжать заниматься бизнесом, «потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе». Незадолго до задержания у Дмитрия родился сын.
Пока под стражей остается сотрудник PandaDoc — менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Однако адвокаты заявляют, что делают все возможное, чтобы ему также изменили меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Напомним, после встречи с Лукашенко в СИЗО на свободу также вышел член инициативной группы Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, который в эфире государственных телеканалов заявил, что намерен заняться предложениям по изменению Конституции. Однако Виктор Бабарико через своих адвокатов
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Трем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили TUT.BY адвокаты. Пока под стражей остается менеджер по продукту Виктор Кувшинов.
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