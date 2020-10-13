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СК сообщил о поджоге дома родственницы милиционера. Возможно, речь о командире минского ОМОНа

13.10.2020 19:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечненском районе расследуется случай поджога дома родственницы сотрудника МВД, о чем сообщила пресс-служба Следственного комитета. По сообщениям СМИ, речь может идти о доме, где вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.


Фото предоставлены изданию «Региональная газета» ГРОЧС Молодечно

Как сообщается, пожар в доме, принадлежащем 46-летней родственнице сотрудника МВД, случился глубокой ночью в воскресенье, 11 октября. Следствие рассматривает в качестве основной версии произошедшего поджог, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом).

Речь может идти о доме, в котором вырос командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба — в деревне Городилово Молодечненского района, о чем ранее сообщала «Наша Ніва». По имеющейся у издания информации, сам Дмитрий Балаба давно не был на малой родине, а в доме проживала его двоюродная сестра, которая работает в колхозе экономистом.

Сам Дмитрий Балаба отказался комментировать TUT.BY сообщения, предложив обратиться в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома. В МВД заявили, что не могут сообщить какой-либо дополнительной информации, за исключением той, которую обнародовал Следственный комитет.

Также в сообщении Следственного комитета упоминается, что похожий случай имел место в ночь с 1 на 2 октября в Гродненской области, когда неизвестные подожгли машину сотрудника Волковысского РОВД, после чего огонь перекинулся на его строящийся дом.

 
 
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В Молодечненском районе расследуется случай поджога дома родственницы сотрудника МВД, о чем сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси. По сообщениям...
 
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