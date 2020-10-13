ГУВД о задержании Максима Хорошина: В части причинения телесных повреждений информация непроверенная

Источник материала: Tut.by

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали инцидент, произошедший в Первомайском РУВД, откуда задержанного Максима Хорошина доставили в больницу.



Максим Хорошин. Кадр из видео «Радыё Свабода»

«В Интернете размещено видео, на котором гражданина помещают в машину скорой помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД города Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях. Молодого человека отвезли в медучреждение.

В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация не проверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений», — говорится в комментарии, который предоставило TUT.BY ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, Максим Хорошин был задержан утром во вторник, 13 октября. Как сообщили его близкие и адвокат, при задержании применялась физическая сила, а в Первомайском РУВД, куда был доставлен мужчина, его избили, так что пришлось вызывать медиков. Максим Хорошин был доставлен в больницу, у него были диагностированы травмы мягких тканей и внутренних органов.