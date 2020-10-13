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ГУВД о задержании Максима Хорошина: В части причинения телесных повреждений информация непроверенная
13.10.2020 19:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали инцидент, произошедший в Первомайском РУВД, откуда задержанного Максима Хорошина доставили в больницу.
«В Интернете размещено видео, на котором гражданина помещают в машину скорой помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД города Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях. Молодого человека отвезли в медучреждение.
В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация не проверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений», — говорится в комментарии, который предоставило TUT.BY ГУВД Мингорисполкома.
Напомним, Максим Хорошин был
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ГУВД о задержании Максима Хорошина: В части причинения телесных повреждений информация непроверенная
В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали инцидент, произошедший в Первомайском РУВД, откуда задержанного Максима Хорошина доставили в больницу.
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