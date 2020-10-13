Срок самоизоляции по поводу COVID-19 хотят сократить до 10 дней

Источник материала: Tut.by

Срок самоизоляции по поводу COVID-19 могут сократить до 10 дней, сообщает в своем телеграм-канале Минздрав со ссылкой на сайт правительства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минздрав вместе с заинтересованными подготовил и внес в правительство проект постановления Совета Министров от 13 октября 2020 г. № 591 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171 и от 8 апреля 2020 г. № 208».

В проекте предлагается сократить срок пребывания в самоизоляции с 14 до 10 календарных дней с даты последнего контакта. Людям, которые на самоизоляции, разрешено в случае крайней необходимости посещать организацию здравоохранения для получения экстренной или неотложной медпомощи.

Также предлагается расширить перечень лиц, на которых не распространяются требования по соблюдению самоизоляции. Данные требования могут не распространяются на:

глав и членов официальных делегаций;

лиц, следующих по территории нашей страны транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение одних суток;

граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, прибывших в Беларусь после нахождения в служебной командировке из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, а также из стран, не включенных в перечень, и следовавших транзитом через страны, включенные в перечень, при условии наличия у данных лиц документального подтверждения транзитного проезда через страну, включенную в перечень;

лиц, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации.

Проект постановления предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Беларуси, прибывшие из стран, не включенных в перечень, при пересечении белорусской границы должны иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Кроме того, сотрудники органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется таможенными органами, должностные лица таможенных органов будут осуществлять контроль наличия данного медицинского документа у иностранных граждан.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.