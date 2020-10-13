В Бресте медики выстроились в цепь солидарности с задержанным реаниматологом

Источник материала: Tut.by

13 октября в Бресте небольшая группа медработников выстроилась на улице Московской в цепь солидарности с задержанным реаниматологом Тимуром Лозко, сообщает телеграм-канал Khliabets .



Фото: Максим Хлебец

Медики стояли на тротуаре возле ДК профсоюзов. В руках они держали плакаты «Мы — врачи», «Тимур, возвращайся, тебя ждут пациенты».





Таким образом они выразили свою солидарность с врачом-реаниматологом Тимуром Лозко, которого задержали 11 октября на мосту по бульвару Шевченко. В это время там проходила колонна участников протестного марша гордости. Задержанного доставили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД. Там врач сидел до суда 13 октября. На первом заседании дело отправили на доработку, а Тимура забрали обратно в ИВС.





К медикам, которые вышли поддержать коллегу, вскоре подошли милиционеры. Они сообщили, что считают акцию солидарности пикетом, и попросили их отойти от административного здания подальше. Демонстранты отошли ближе к парку Воинов-интернационалистов. Через некоторое время медики разошлись.